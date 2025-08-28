Amici, l'annuncio inaspettato di un ex allievo dell'ultima edizione: "Ho bisogno di tempo, sono bloccato da mesi"

News VIP

Il giovane cantante Diego Lazzari è tornato sui social sorprendendo tutti i suoi fan: l'allievo della 24esima edizione di Amici ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social.

Manca poco più di un mese all'inizio della nuova edizione di Amici, che sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Nell'attesa, il cantante ed ex allievo della scuola Diego Lazzari è tornato sui social per fare un inaspettato annuncio che ha spiazzato tutti i suoi fan.

L'amaro sfogo di Diego Lazzari

È iniziato il conto alla rovescia per la 25esima edizione di Amici che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà domenica 28 settembre 2025. Il fortunato talent show di Maria De Filippi riprenderà il consueto appuntamento domenicale, per poi continuare a tener compagnia al pubblico con il daytime, dal lunedì al venerdì dalle 16.10 fino alle 16.45 circa su Canale 5, subito dopo la puntata di Uomini e Donne.

Se la redazione di Amici è ancora al lavoro per la formazione della nuova classe, il cast dei professori di canto e di ballo sembra ormai formato. Ritroveremo Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e tornerà Veronica Peparini. In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione, l'ex allievo Diego Lazzari ha deciso di intervenire sui social e annunciare a tutti di volersi prendere una pausa dai social.

Diego Lazzari annuncia sui social la sua scelta

Diego Lazzari è stato uno dei protagonisti della 24esima edizione di Amici. Entrato nella scuola ed eliminato sempre per volere del suo coach Rudy Zerbi, il percorso del giovane cantante romano e famoso tiktoker è stato ricco di alti e bassi. A distanza di alcuni mesi dalla sua uscita di scena, Diego si è lasciato andare a un duro e lungo sfogo sui social in cui ha annunciato di volersi prendere una pausa.

"Voglio solo dire a tutte le persone che mi hanno fermato in giro o che mi hanno scritto un messaggio che sto bene, e vi ringrazio" ha esordito così Lazzari, che ha svelato il reale motivo della sua assenza e spiegato quanta competitività ci sia oggi sul mercato discografico italiano:

Non sto facendo uscire niente per problemi più grandi di me e ormai sono bloccato da mesi. Vedere che ancora ci sono persone che, anche solo superficialmente, si interessano alla vita di qualcuno mi fa credere che condividere sia la cosa più importante che possiamo fare come esseri umani. Poter fare ciò che si vuole e poter dire ciò che si pensa ha un prezzo. Soprattutto per chi ha passato la maggior parte della propria vita “sopravvivendo” e per chi ancora non vive davvero. Ho sempre avuto paura di raccontare la mia vita per diversi motivi, ma quest’anno è stato decisivo: mi ha fatto capire davvero chi sono diventato in questi anni. E non parlo di numeri o di seguito, ma di crescita personale e consapevolezza di ciò che mi circonda. Il mio più grande desiderio con la musica è mettere in luce tutte quelle cose che fin da bambino non ho mai capito, per condividerle con chi ne ha bisogno. Ho bisogno di tempo, ho bisogno di tornare a una vita normale. Mi farò sentire. Un periodo difficile che lo porta a prendersi una pausa, concluso così: Per me è sempre stato un viaggio, non una gara. Non c’è nulla da vincere. Grazie a tutti per il supporto.

