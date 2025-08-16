TGCom24
Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip

Irene Sangermano

Sembra che sia nato del tenero tra Irama e Mew. Ecco gli indizi sull'amore tra i due ex volti di Amici.

Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip

Cosa succede tra Irama e Mew? I fan di Amici hanno notato strani movimenti tra i due, tanto da ipotizzare che sia nato del tenero tra i due ex volti del talent show di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli.

Amici, Irama e Mew stanno insieme?

Partiamo con ordine e presentiamo i due protagonisti dell’ultimo gossip che sta accendendo la curiosità dei fan di Amici, l’amato talent show di Maria De Filippi che si prepara a tornare a settembre con un cast nuovo e tante conferme tra i banchi dei professori. Irama, vincitore di Amici, poi protagonista a più riprese del Festival di Sanremo dove non si è mai classificato ma ha sempre sfondato poi in radio con le sue canzoni melodiche e nostalgiche, è tornato single un’altra volta. Non una novità per le sue fan dato che le sue love story durano quanto un gatto in tangenziale, forse logorate dalle ambizioni del giovane artista che sta costruendo la sua carriera piena di successi.

Poi abbiamo Mew che ha preso parte alla ventitreesima edizione di Amici, legandosi sentimentalmente al collega cantante Matthew, ma che ha deciso di lasciare il programma dopo poche settimane a causa di ansia e problemi personali, capendo che quello non era il posto adatto a lei, approdando poi nel 2025 a Sanremo Giovani dove si è distinta sul palco pur non passando la selezione per entrare nel cast dei Big della kermesse musicale italiana. Ecco, l’ultimo gossip riguarda loro due e una possibile love story!

Amici, è nato l’amore tra Irama e Mew?

A lanciare l’ipotesi che ci sia una relazione o perlomeno una frequentazione in corso tra Irama e Mew sono state le fan di Amici, che hanno notato alcuni strani movimenti social tra i due. Mew è tornata single dopo la fine della sua love story con Mattehw, che per lei aveva lasciato la scuola più famosa della televisione italiana, preferendo seguirla dopo la sua auto-eliminazione piuttosto che rimanere in gara. Si è mormorato che Matthew abbia avuto un flirt con Giulia Stabile, al centro del gossip per la chirurgia estetica, ma nessuno dei due ha mai confermato né smentito la questione.

Nel frattempo, Mew e Irama sono stati visti negli stessi posti, o perlomeno hanno pubblicato foto negli stessi posti e negli stessi momenti. La questione è diventata seria quando Matthew ha tolto improvvisamente il segui a Irama, dunque in molti hanno ipotizzato che il gesto sia nato per ripicca sapendo che il cantante ha iniziato una relazione con la sua ex, che forse non ha ancora superato. Al momento, occorre precisare, nessuna conferma.

Scopri le ultime news su Amici.

