Amici, Giulia Stabile accusata di aver esagerato con i ritocchi estetici: arriva la replica della ballerina!

L'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, è stata accusata di essersi sottoposta a troppi ritocchi estetici. Ma ecco come ha replicato l'ex allieva del talent show di Canale 5.

Giulia Stabile è stata accusata di essersi sottoposta a numerosi ritocchi estetici. L'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha postatto l'estratto di un articolo nel quale si elencavano i presunti interventi al viso che le avrebbero praticato. Immediata è stata la replica dell'ex allieva del talent di Canale 5: ecco cosa ha scritto la ballerina.

Amici, Giulia Stabile si è sottoposta a troppi ritocchi estetici?

L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile, è una delle attuali professioniste del programma più amate dal pubblico. Di recente, Giulia è stata avvistata con Holden a Porto Cervo, mentre si godeva alcuni giorni di relax, scatenando rumors su una loro presunta storia d'amore. Attualmente, però, sembra che l'ex vincitrice di Amici sia single e si stia già preparando in vista del suo ritorno per l'edizione numero 24 del talent show di Canale 5.

Negli ultimi giorni sui social il nome di Giulia Stabile è diventato virale, poiché alcuni utenti hanno sottolineato quanto sia cambiata nel corso dei cinque anni dalla vittoria del programma Fascino. Tali cambiamenti sarebbero piuttosto evidenti, soprattutto, sul viso della ballerina che diversi siti e giornali hanno ipotizzato che Giulia Stabile si sia sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

Dalla supposizione, senza alcuna prova, ai commenti e opinioni non richieste in merito il passo è stato breve e così la ballerina si è trovata protagonista di articoli che analizzavano il suo viso in cerca di questi presunti ritocchi estetici. Queste illazioni e i commenti degli haters sono arrivati anche a Giulia, che ha deciso di intervenire sui social e spiegare come stanno davvero le cose.

Amici, ecco la replica di Giulia Stabile alle accuse: "Io rifatta? Ma non è vero nulla!"

Secondo molti utenti sui social, i ritocchi estetici a cui Giulia Stabile si sarebbe sottoposta riguarderebbero le labbra - diventate più carnose - e gli zigomi, che sarebbero molto più pronunciati rispetto a qualch anno fa. Di fronte a queste chiacchiere, Giulia ha deciso di prendere la parola e commentare i presunti rumors. Così, su Instagram, nelle sue stories sono apparse alcune dichiarazioni che hanno smentito totalmente che la ballerina sia ricorsa alla chirurgia estetica per il suo viso.

Pubblicando uno degli articoli che evidenziavano i presunti ritocchi estetici, Giulia Stabile ha fatto presente di non essersi sottoposta ad alcun intervento e che i cambiamenti sul suo viso erano frutto di un solo fattore: la crescita. Anche Sarah Toscano si è ritrovata a subire critiche simili, quando si è esibita di recente sul palco. Il suo corpo di diciottenne sta andando incontro a diversi cambiamenti, percepiti in maniera fuorviante e negativa dal pubblico, che non ha fatto a meno di commentare il suo aspetto fisico. Giulia Stabile, da anni sempre in lotta con i commenti negativi degli haters per il suo sorriso, ha replicato alle dichiarazioni su questi presunti ritocchi e ha spiegato che è naturale che il suo viso sia diverso rispetto a qualche anno fa, perché quando ha partecipato e ha vinto Amici aveva appena 18 anni:

"Raga, non mi sono rifatta nulla, smettetela! Sono passati 5 anni dalla mia edizione di amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina, nulla contro, ma non ho mai fatto NIENTE"

Rispondendo alle accuse, Giulia ha fatto presente che sono trascorsi ben 5 anni dalla sua vittoria di Amici e che oggi, all'età di 23 anni, sta imparando ad apprezzarsi e a superare le sue insicurezze non scegliendo di ricorrere alla chirurgia estetica. In merito, ha specificato di non essere contraria a questa pratica, ma che è qualcosa di cui non ha ancora fatto uso.

