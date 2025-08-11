Amici, i retroscena di una cantante della scuola sul rapporto con Maria De Filippi: "Le sto molto simpatica"

News VIP

La cantante ed allieva della settima edizione di Amici, Martha Rossi, torna a parlare della sua esperienza nella scuola e del rapporto con la conduttrice Maria De Filippi.

Fervono i preparativi per la 25esima edizione di Amici che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, tornerà in onda a partire da domenica 28 settembre 2025. Nell'attesa un'ex allieva storica del talent show di Canale 5 ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan circa il suo rapporto con Maria De Filippi.

La verità di Martha Rossi

Cresce l'attesa per Amici 25. Mentre si avviano i casting per la formazione della classe, dietro le quinte si definiscono i tasselli del corpo docente. Tra conferme e grandi ritorni, ritroveremo nella nuova edizione del talent show di Maria De Filippi: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti di Amici, un’ex allieva della scuola più amata e seguita d'Italia ha pubblicato un video su TikTok in cui ha parlato della De Filippi. Stiamo parlando della cantante Martha Rossi che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha svelato: "Io stavo simpatica a Maria, a Maria stavo tanto simpatica, Maria si faceva un sacco di risate con me (ride, ndr)".

Martha Rossi e il rapporto con Maria De Filippi

Martha Rossi è stata una delle allieve della settima edizione di Amici. Dopo la sua partecipazione al talent show, la cantante è stata scelta dal cantautore italiano Edoardo Bennato per interpretare il ruolo di Wendy in Peter Pan – Il Musical e ha partecipato al musical We Will Rock You, riscuotendo un grandissimo successo. Nella sua carriera ha collaborato con Neil Murray dei Black Sabbath, Tristian Avakian e l'autore Gatto Panceri, Edoardo Bennato e Bryan May dei Queen.

A distanza di tanti anni dalla sua esperienza televisiva, Martha è tornata a parlare di Amici, in particolar modo di Maria De Filippi. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, la cantante ha svelato un interessante retroscena circa il suo rapporto con l'amata conduttrice:

Leggi anche Giulia Stabile accusata di aver esagerato con i ritocchi estetici: la dura reazione di lei

Io stavo simpatica a Maria, a Maria stavo tanto simpatica, Maria si faceva un sacco di risate con me (ride, ndr). L’anno che sono entrata ad Amici, alla fine sono entrati 5 cantanti, ne dovevano entrare 4, e ho sempre pensato che nell’incontro che c’è stato con lo stage che facevamo di due giorni, poi l’ultimo si faceva con Maria De Filippi, mi ricordo che rideva tantissimo delle cose che dicevo, perché sembravano veramente scritte da un autore, ma in realtà erano avvenute veramente. Il primo giorno, quando sono entrata, e avevo visto già che erano entrati 4 cantanti, quando mi hanno chiamata io sapevo che ormai i posti erano finiti, ero nera. Quando ho visto il mio nome sopra, ho detto “cavolo, mi hanno presa”. Quindi sono convinta che a Maria le sto molto simpatica. Non è che se non mi avete vista in televisione in questi anni è perché non sto simpatica, è perché ho fatto tantissime altre cose. Diciamo che mi sono affermata nel teatro, nel musical italiano, ho fatto tante cose molto belle e importanti che mi rendono molto fiera di me. Sarebbe sicuramente bellissimo per me poter parlare di questo. Mi avete anche chiesto perché non sono andata nel programma dove sono andati gli ex concorrenti. Ragazzi siamo tanti. Io non mi sono mai lamentata nel dire ‘ah non mi ha aiutata abbastanza’.

Scopri le ultime news su Amici.