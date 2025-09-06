TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop

Irene Sangermano

Sembra che non ci sia un ottimo risultato per i cantanti di Amici nel mercato discografico, ecco i dettagli.

Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop

I cantanti dell’ultima edizione di Amici non stano avendo il risultato sperato dopo la loro partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Secondo alcune stime, infatti, sul mercato discografico sono un vero e proprio flop.

Amici, flop per i cantanti dell’ultima edizione

Mentre si prepara la nuova edizione di Amici, che torna prima del previsto su Canale 5 con il day-time e l’appuntamento del sabato che tiene incollati gli spettatori allo schermo e appassiona i fan del programma, i cantanti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi non possono festeggiare come previsto. Le stime delle vendite dei loro album, infatti, è decisamente deludente e, soprattutto, non premia i due finalisti ovvero TrigNo e Antonia.

Stando a quanto riportato da IlVicolodellenews, infatti, la classifica fatta da All Music Italia che ha analizzato le vendite dei dischi dei cantanti di Amici, l’artista che è piaciuto maggiormente al mercato discografico è Luk3, eliminato durante la terza puntata del Serale. Il giovane cantante ha superato le 6600 copie del suo album “Diciotto”, anche grazie ad un’intensa promozione del suo album per l’Italia, poi ha registrato anche tre date sold out del suo concerto nei club. Mentre Luk3 continua a gioire del successo e della relazione con la sua fidanzata Alessia Pecchia, con la quale sembra andare tutto benissimo, ecco chi viene subito dopo di lui per numero di vendite.

Amici, chi ha venduto di più?

Quale cantante dell’ultima edizione di Amici sta meritando l’attenzione del mercato discografico italiano? Sicuramente i risultati non sono dei più brillanti, questo va detto. Dopo Luk3, è TrigNO, ovvero il vincitore della categoria Canto al serale, ad aver venduto più copie fino ad ora con 5500 copie di “A un passo da me”. Circa mille copie in meno, invece, per Nicolò Filippucci con “Un’ora di follia”. Infine molto distaccati i finalisti Jacopo Sol e Antonia che, rispetto ai loro compagni, hanno venduto solamente 2900 copie dei loro album.

Un gradino sotto ancora per Senza Cri e Chiamamifaro che non hanno superato neppure le mille copie. Insomma questo anno non è stato un successo per i cantanti, e basta pensare alle edizioni precedenti di Amici on Sagiovanni o Aka7even che immediatamente si sono imposti sul mercato musicale, così come Sarah Toscano arrivata anche al Festival di Sanremo.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna: Chi è Caner Cindoruk? Tutto sull'affascinante Sarp della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Caner Cindoruk? Tutto sull'affascinante Sarp della Soap Turca
Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Interviene l'ex dama e svela come stanno le cose
news VIP Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Interviene l'ex dama e svela come stanno le cose
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Fulvio inganna la figlia Caterina
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Fulvio inganna la figlia Caterina
Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita
anticipazioni TV Camilleri 100: stasera su Rai1, il documentario evento che celebra il Maestro nel centenario della nascita
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia Don Ricardo!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia Don Ricardo!
Ballando con le Stelle: Chi è Nancy Brilli? Età, Marito, Figlio. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
anticipazioni TV Ballando con le Stelle: Chi è Nancy Brilli? Età, Marito, Figlio. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz abortisce, ma non lo rivela ad Halit!
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz abortisce, ma non lo rivela ad Halit!
Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Gianluca e Nunzio voleranno scintille al Vulcano. Ecco cosa succederà
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Gianluca e Nunzio voleranno scintille al Vulcano. Ecco cosa succederà
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV