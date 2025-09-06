Amici, i Cantanti dell'ultima edizione riportano risultati deludenti: i loro dischi sono flop

News VIP

Sembra che non ci sia un ottimo risultato per i cantanti di Amici nel mercato discografico, ecco i dettagli.

I cantanti dell’ultima edizione di Amici non stano avendo il risultato sperato dopo la loro partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Secondo alcune stime, infatti, sul mercato discografico sono un vero e proprio flop.

Amici, flop per i cantanti dell’ultima edizione

Mentre si prepara la nuova edizione di Amici, che torna prima del previsto su Canale 5 con il day-time e l’appuntamento del sabato che tiene incollati gli spettatori allo schermo e appassiona i fan del programma, i cantanti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi non possono festeggiare come previsto. Le stime delle vendite dei loro album, infatti, è decisamente deludente e, soprattutto, non premia i due finalisti ovvero TrigNo e Antonia.

Stando a quanto riportato da IlVicolodellenews, infatti, la classifica fatta da All Music Italia che ha analizzato le vendite dei dischi dei cantanti di Amici, l’artista che è piaciuto maggiormente al mercato discografico è Luk3, eliminato durante la terza puntata del Serale. Il giovane cantante ha superato le 6600 copie del suo album “Diciotto”, anche grazie ad un’intensa promozione del suo album per l’Italia, poi ha registrato anche tre date sold out del suo concerto nei club. Mentre Luk3 continua a gioire del successo e della relazione con la sua fidanzata Alessia Pecchia, con la quale sembra andare tutto benissimo, ecco chi viene subito dopo di lui per numero di vendite.

Amici, chi ha venduto di più?

Quale cantante dell’ultima edizione di Amici sta meritando l’attenzione del mercato discografico italiano? Sicuramente i risultati non sono dei più brillanti, questo va detto. Dopo Luk3, è TrigNO, ovvero il vincitore della categoria Canto al serale, ad aver venduto più copie fino ad ora con 5500 copie di “A un passo da me”. Circa mille copie in meno, invece, per Nicolò Filippucci con “Un’ora di follia”. Infine molto distaccati i finalisti Jacopo Sol e Antonia che, rispetto ai loro compagni, hanno venduto solamente 2900 copie dei loro album.

Un gradino sotto ancora per Senza Cri e Chiamamifaro che non hanno superato neppure le mille copie. Insomma questo anno non è stato un successo per i cantanti, e basta pensare alle edizioni precedenti di Amici on Sagiovanni o Aka7even che immediatamente si sono imposti sul mercato musicale, così come Sarah Toscano arrivata anche al Festival di Sanremo.

