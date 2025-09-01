Amici 25 anticipa la data d'inizio: ecco quando tornerà in onda il talent show

News VIP

Nuova data d'inizio per Amici 25: ecco quando tornerà in onda il talent show!

Amici 25 tornerà in onda su Canale 5 molto prima di quanto i fan si aspettassero: la partenza della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, infatti, ha anticipato la data di inizio della messa in onda della prima puntata.

Amici 25, ecco quando tornerà in onda la nuova edizione

Si anticipa la data di inizio della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi: il noto talent show sarebbe dovuto andare in onda a partire da domenica 28 settembre, ma una recente indiscrezione ha rivelato che non sarà così. Dopo il trionfo di ascolti e pubblico per l'edizione numero 24 vinta dal ballerino Daniele Doria, i fan sono in trepidante attesa di scoprire da chi sarà composta la nuova classe di allievi del talent show. Novità anche per la classe docente: riconfermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed Emanurel Lo, mentre Deborah Lettieri lascerà il posto a Veronica Peparini, ex storica prof di Amici che è pronta a rimettersi in gioco in tv dopo la recente esperienza de La Talpa.

Novità anche per le regole di Amici: secondo il sito Dailybest, infatti, tra le novità più importanti della venticinquesima edizione ci sarebbe quella che riguarda la struttura del programma stesso. Si parla, infatti, di un possibile ritorno a squadre, anche se al momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale in merito. Se così fosse, tuttavia, i cambiamenti si avvertirebbero sin dal pomeridiano - consueto appuntamento che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 alle ore 16.10 - e che riporterebbe in tv un meccanismo che i fan delle prime edizioni ricordano certamente.

Intanto, scopriamo quando tornerà in onda Amici 25, dato che la data di inizio della stagione è stata anticipata e non sarà più domenica 28 settembre.

Amici 25, anticipata la data di inizio della nuova stagione

A riportare l'indiscrezione che Amici 25 andrà in onda con una data d'inizio anticipata rispetto a quanto annunciato è Publitalia: il sito, infatti, riporta che il talent non ripartirà da domenica 28 settembre, come inizialmente previsto. Ma sembra proprio che il programma si adeguerà a Uomini e Donne e ripartirà da domenica 21 settembre, con il dating show che tornerà in onda da lunedì 22 settembre. Quindi, Amici 25 inizierà una settimana in anticipo rispetto a quanto annunciato.

C'è grande attesa per i nuovi allievi della 25esima edizione: in molti sperano di rivedere Dandy e Alessio Di Ponzio, entrambi costretti a lasciare il talent nella scorsa edizione a causa di alcuni problemi e infortuni. Dato che a entrambi i ballerini è stato promesso di tornare, molti sperano di poterli vedere di nuovo seduti nei banchi dello studio di Amici, ma per scoprirlo dovremo aspettare le prime registrazioni!

