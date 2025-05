Amici, Holden senza filtri: "Il programma mi ha dato tanto, ma ho un carattere che non va molto d'accordo con le regole"

News VIP

L'ex amato allievo della 23esima edizione di Amici, Holden, ricorda la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e presenta il suo ultimo singolo Autodistruzione.

Holden è stato uno dei protagonisti indiscussi della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Sarah Toscano. In occasione dell'uscita del suo singolo Autodistruzione, il cantante ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui è tornato a parlare della sua discussa esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Le confessioni di Holden su Amici

L'attesa è quasi finita! Domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del Serale della 24esima edizione di Amici. Cinque i talenti in gara che faranno di tutto per conquistare il montepremi: i cantanti Antonia Nocca, TrigNO (Pietro Bagnagrande) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano.

In attesa di scoprire il nome del vincitore assoluto di Amici 24, un ex allievo di Rudy Zerbi ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui si è raccontato a cuore aperto e ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Holden, nome d'arte di Joseph Carta, che ha confessato:

Leggi anche La delusione di Antonia ad Amici

Non ho mai voluto vivere Amici come un punto di arrivo ma di partenza, e penso che questo mi abbia aiutato. Amici mi ha dato tanto in termini di possibilità, perché mi ha permesso di essere visto e ascoltato da un pubblico molto grande. Se devo pensare a cosa mi ha tolto, posso dire di non aver vissuto benissimo la scuola perché ho un carattere che non va molto d'accordo con le regole. È stato un po' complicato, anche se devo ammettere che, quando sono uscito, mi sono rimaste solo le cose belle. Credo di aver sentito la mancanza di una certa autonomia.

Le paure di Holden

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici, che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico, Holden ha rivelato come è nata la sua grande passione per la musica e svelato che rapporto ha con il giudizio degli altri. Non solo. Il cantante, che è riuscito a scalare le classifiche e a entrare nel cuore di tutti smarcandosi dalla definizione di "figlio di", ha parlato del suo nuovo brano "Autodistruzione" nel quale Holden ha scelto di parlare della paura che spesso, davanti alle cose belle, ci porta a rovinare tutto:

La musica è sempre stata una componente fissa della mia vita. La mia paura? Del potenziale inespresso, che c'entra con cercare l'evoluzione e il miglioramento. Come si supera? La paura è un sentimento che non si fatica a sentire perché è intrinseca dentro di noi, ma devo dire che provare ad affrontarla mi piace perché spesso mi procura emozione e adrenalina. Le serate che avevo più paura di affrontare nella vita, quelle in cui magari non conoscevo nessuno, sono quelle in cui mi sono divertito di più, quindi ben vengano.

Scopri le ultime news su Amici.