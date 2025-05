Amici 24, l'amaro sfogo di Antonia Nocca: "Mi sento sempre sottovalutata" (VIDEO)

News VIP

Dopo aver scoperto il giudizio dei professori sui papabili vincitori delle categorie e dell'intera edizione di Amici, la cantante Antonia Nocca si è lasciata andare a uno sfogo in cui non ha nascosto la sua delusione.

Domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del Serale di Amici 24. Chi, tra Antonia Nocca, TrigNO, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano, sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi?

La delusione di Antonia

Si avvicina la finale di Amici 24 e, per l'occasione, i sei professori della scuola sono stati chiamati a dire la loro su chi, tra i cinque allievi ancora in gara, potrebbe vincere le due rispettive categorie e anche chi potrebbe vincere il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi! Per quanto riguarda la categoria canto, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Deborah Lettieri hanno fatto il nome di TrigNO (Pietro Bagnagrande), mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi quello di Antonia Nocca.

I professori si sono sbilanciati anche sul possibile vincitore assoluto della 24esima edizione di Amici e il nome più quotato è stato quello del ballerino Francesco Fasano. A sorprendere tutti, in particolar modo Antonia, è stata la scelta di Zerbi, che ha fatto il nome della latinista Alessia Pecchia. Dopo aver visto il filmato e scoperto cosa pensano i vari coach, la giovane cantante si è lasciata andare a un duro sfogo in cui non è riuscita a nascondere la sua delusione:

Mi sento sempre sottovalutata. Non dico che è sbagliato, nella mia testa penso che magari questa cosa è giusta, ma mi fa male. E mi dà fastidio il fatto che mi faccia male avere paura di non essere considerata un’artista ultimamente. Sono stata 8 mesi e mezzo qui e penso che i miei miglioramenti li ho fatti, anche a livello caratteriale. A volte magari non esprimo quasi per niente, e non si vede l’impegno che io metto nelle cose che faccio, quindi mi spiace se da fuori sembra una roba facile, ma non lo è…magari la gente mi vede come una cantante superficiale, ma io sono piena di emozioni.

I finalisti di Amici 24

Fervono i preparativi per l'ultima e attesissima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda domenica 18 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'uscita di scena inaspettata di Nicolò Filippucci, sono cinque i talenti in corsa per la vittoria finale: i cantanti Antonia Nocca e TrigNO (Pietro Bagnagrande) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. Chi sarà il vincitore assoluto della 24esima edizione?

In attesa di scoprire il nome del vincitore di Amici 24, i ragazzi hanno ricevuto delle sorprese davvero speciali nella scuola. Nel daytime di ieri, sia il giovane ballerino Daniele che il cantante TrigNO si sono resi protagonisti di due momenti molto emozionanti. I due allievi hanno infatti avuto la possibile di raccontarsi tramite alcuni oggetti personali e di riabbracciare le loro rispettive famiglie. A chi toccherà oggi? L'appuntamento con il daytime è alle 16 circa su Canale 5.

