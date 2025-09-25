Amici, Giulia Stabile replica al bodyshaming degli haters: "Dovreste vergognarvi"

News VIP

Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, è finita nuovamente nel mirino degli haters, che l'hanno offesa con critiche al suo aspetto fisico. Ecco qual è stata la replica della ballerina!

Giulia Stabile è finita nuovamente nel mirino degli haters, che non hanno mostrato scrupoli nel commentare negativamente il suo aspetto fisico. Stanca di questo continuo bodyshaming, l'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha deciso di replicare ai continui insulti e ha pubblicato un duro sfogo, accusando gli hater di essere dei veri maleducati.

Amici, Giulia Stabile nel mirino degli haters: la ballerina ancora vittima di bodyshaming!

Giulia Stabile è stata una delle allieve e vincitrici di Amici più amate e seguite dai fan del programma di Maria De Filippi: la ballerina ha vinto l'edizione numero venti e da allora è parte del cast di professionisti del talent show. Nel corso di questi anni, la sua formazione si è arricchita con numerose esperienze all'estero, ma anche con la partecipazione a Tu Si Que Vales in veste di conduttrice dal 2021.

Nonostante la sua bravura e il suo talento, sui social, Giulia è spesso vittima di critiche e offese per il suo aspetto fisico. In passato è stata derisa per il suo diastema, lo spazietto che presenta tra i suoi denti davanti, che si evidenzia quando sorride. In quelle occasioni, la ballerina aveva replicato con un messaggio di amore per sé stessa e aveva annunciato che non aveva alcuna intenzione di modificare quel dettaglio che la rendeva così unica.

Di recente, Giulia Stabile è stata nuovamente presa di mira dalle accuse degli haters, che questa volta hanno criticato il suo modo di ballare sui tacchi e come appare il suo corpo quando si esibisce in alcune performance. A raccontare di queste nuove offese è stata la diretta interessata, che ha svelato di aver letto alcuni commenti sotto alcuni post in cui mostrava le sue doti di ballerina e ha notato come le critiche si concentrassero sempre sul suo corpo e su come appariva nei video.

Giulia Stabile replica con durezza alle offese degli haters

"Stavo facendo un giro tra i commenti dei miei post in cui ballo sui tacchi, quindi, dove si vede di più il mio corpo e mi viene criticato costantemente" ha esordito così Giulia Stabile sui social, sfogando la sua frustrazione per le offese degli haters. "Questa cosa non si fa, nessuno si può permettere di commentare i corpi degli altri" ha poi proseguito, ribadendo di amare sé stessa e di non voler più accettare simili critiche da parte di sconosciuti sui social.

Infine, Giulia ha poi accusato gli haters di essere molto maleducati nel criticare i corpi altrui, dato che è difficile convivere con il proprio corpo: "Non è facile convivere con il proprio corpo, quindi, siete grandissimi maleducati nel farlo". Come lei, anche Sarah Toscano e Angelina Mango sono state vittime di commenti squallidi e inopportuni sul loro aspetto fisico: nel caso di Sarah, a intervenire è stata sia la fanpage di Angelina Mango, che si è schierata con la cantante in sua difsa, e poi la stessa Sarah ha postato un video in cui rivelava di aver imparato ad amare sé stessa dopo lunghe lotte interiori e che le parole crudeli delle persone non la scalfivano come un tempo.

Lei è sempre troppo educata e pacata anche davanti alla maleducazione e alla cattiveria della gente che senza nessun motivo scrive commenti, sapendo consapevolmente di ferire, e comunque sceglie di farlo.

Le direi "fregatene" ma è difficile.

