Amici 23, Sarah Toscano replica al bodyshaming degli haters con un video

La vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, è stata vittima di bodyshaming da parte degli haters: ecco la sua replica a queste critiche!

Sarah Toscano è stata la vincitrice di Amici 23 e, subito dopo, ha preso parte al Festival di Sanremo 2025. In questo anno, l'ex allieva del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata in giro per l'Italia con tour, presentazione del suo nuovo album ed eventi, raccogliendo commenti entusiasti dai fan. Tuttavia, nelle ultime settimane, la giovane artista è stata duramente presa di mira dagli haters ed è stata vittima di bodyshaming per i cambiamenti a cui è andato incontro il suo corpo. Con grande forza, la cantante ha replicato agli attacchi degli haters con un video su TikTok.

Amici, Sarah Toscano vittima di bodyshaming

Sarah Toscano, classe 2006 e nata a Vigevano, è una delle giovani voci del panorama musicale italiano: dopo l'esperienza nella ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che l'ha vista trionfare sugli altri allievi, Sarah Toscano si è dedicata alla sua musica, presentando un nuovo album e prendendo parte al Festival di Sanremo 2025 con la sua hit Amarcord.

Di recente, in occasione di alcuni concerti in giro per l'Italia per presentare il suo brano estivo, Taki, la cantante è finita al centro delle critiche: gli haters hanno pensato bene di insultare Sarah Toscano per i cambiamenti a cui è andato incontro il suo corpo negli ultimi mesi. In particolare, alcuni video pubblicati su TikTok sono stati presi d'assalto con commenti negativi e offese gratuite. In sua difesa sono intervenuti non solo i suoi fan, ma anche la fanpage ufficiale di Angelina Mango, che ha pubblicato una risposta diretta e puntuale alle offese rivolte alla cantante di Amici 23: "La storia di Angelina non vi ha insegnato nulla, vero?".

Amici, la replica di Sarah Toscano alle critiche degli haters

Stanca dei continui commenti sul suo aspetto fisico, Sarah Toscano ha deciso di pubblicare un video in risposta alle offese e al bodyshaming degli haters. Il filmato è stato postato su TikTok e in poche ore ha raggiunto un elevato numero di visualizzazioni. A corredo del filmato, la cantante di Amici 23 ha aggiunto una semplice emoji: un cuore fasciato. Forse, a indicare che nonostante questi commenti l'abbiano ferita, lei non ha intenzione di lasciare che il bodyshaming a cui è stata sottoposta la definisca.

Nel video, con in sottofondo il noto brano di Marco Mengoni, Esseri Umani, in cui il collega canta "oggi la gente di giudica per quale immagine hai", Sarah Toscano ha aggiunto diversi spezzoni di momenti per lei importanti. Mentre gira un videoclip, quando si esibisce sul palco, il momento della vittoria ad Amici 23, ma anche altri attimi in cui Sarah si è sentita triste e demotivata. Il video ha entusiasmato i fan, che hanno commentato con frasi di incoraggiamento per lei "vai a testa alta, stai facendo il tuo percorso al meglio, ma quello che sognavi da sempre", altri ancora hanno aggiunto 'sei stupenda, è tutta invidia quella degli altri".

