Amici, Giulia Stabile e il rapporto con Maria De Filippi: "Pensavo di non piacerle"

News VIP

L'ex vincitrice di Amici, Giulia Stabile, ha rivelato un retroscena sul rapporto con la conduttrice Maria De Filippi.

Giulia Stabile è una delle vincitrici di Amici di Maria De Filippi più amate e seguite dai fan del talent show: dopo aver trionfato ad Amici 20, la ballerina ed ex allieva è diventata una delle professioniste del programma di Canale 5 e una figura di riferimento per gli allievi delle edizioni successive.

Amici, Giulia Stabile e il rapporto con Maria De Filippi

Ospite del podcast Mille Pare di Alessia Lanza, l'ex allieva e vincitrice di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile, si è raccontata, svelando alcuni retroscena sul programma Mediaset più amato e seguito dai ragazzi e sulla sua conduttrice, Maria De Filippi.

Negli ultimi anni, Giulia è diventata un'affermata professionista: oltre ad aver collezionato alcune esperienze all'estero, è entrata nel corpo di ballo dei professionisti del talent show, ha preso parte a una masterclass con Kleidi Kadiu ed è diventata una delle conduttrici di Tu Si Que Vales dal 2021. Un periodo di grandi soddisfazioni lavorative, che sono arrivate dopo la rottura con il cantante Sangiovanni, altro ex allievo di Amici, con cui la ballerina ha intrapreso una storia d'amore fino all'estate del 2022. Di recente, il suo nome è stato associato a quello di Matthew, cantante della penultima edizione di Amici, che ha chiuso da poco una storia d'amore con la cantante Mew.

Grazie all'esperienza del programma Fascino in onda su Mediaset, Giulia Stabile ha ottenuto un grande successo, ma ha anche ricevuto diverse critiche, come ha raccontato nel podcast di Marcello Sacchetta, dove ha rivelato di essere stata accusata di essere raccomandata. Ma, nonostante le offese e le accuse, Giulia Stabile ha anche dichiarato che sarà sempre grata a Maria De Filippi, sulla quale ha raccontato un curioso aneddoto sul loro primo incontro.

Amici, Giulia Stabile svela un retroscena sul rapporto con Maria De Filippi

Ai microfoni di Mille Pare di Alessia Lanza, Giulia Stabile ha raccontato di aver avuto l'impressione di non essere molto simpatica alla conduttrice Maria De Filippi la prima volta che si sono inconttare. A oggi, il loro rapporto è basato su grande stima e affetto reciproco, ma inizialmente la ballerina si era creata diverse paranoie ed è arrivata a pensare di non essere molto simpatica alla conduttrice:

"Con Maria si è creato un bellissimo rapporto. Lei in realtà è così con tutti. Se vede che qualcuno è in difficoltà, lei cerca di aiutarlo. Io in realtà, avevo molte paranoie"

Queste paranoie nascevano dalla preoccupazione di non piacerle, ma si trattava solo di una paura infondata, dato che la conduttrice le ha dimostrato fin da subito di esserle molto legata: "Pensavo non mi volesse bene perché parlava più con i cantanti e pensavo di non piacerle. Adesso so che mi vuole bene, anche io gliene voglio tantissimo. Lei si prende cura di tutti".

Scopri le ultime news su Amici