Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Da quando ho fatto il programma mi danno della raccomandata"

News VIP

La ballerina professionista Giulia Stabile si racconta a cuore aperto nel nuovo podcast di Marcello Sacchetta: dall'incredibile esperienza nella scuola di Amici, che l'ha vista trionfare, al rapporto con gli haters.

Dopo Stefano De Martino, anche Giulia Stabile è stata ospite del podcast "In Camerino" di Marcello Sacchetta. Allieva e vincitrice della 20esima edizione di Amici, la giovane ballerina professionista si è raccontata a cuore aperto: dalla vittoria nel fortunato talent show di Maria De Filippi al rapporto con gli haters sui social.

Giulia Stabile e il rapporto con gli haters dopo la vittoria ad Amici

Giulia Stabile è uno dei volti più amati di Amici. Ex allieva della scuola e ora professionista, la ballerina ha rilasciato una lunga e sincera intervista ai microfoni di "In Camerino", il nuovo podcast di Marcello Sacchetta. Giulia ha parlato della sua grande passione per la danza e ricordato la sua indimenticabile esperienza nel talent show di Canale 5, che le ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Non solo. La giovane ha colto l'occasione anche per rivelare un retroscena inedito sul primo incontro tra lei e Maria De Filippi:

Ad Amici ho iniziato a pensare 'La gente mi sta apprezzando perché sono Giulia'. Tante volte mi sono sentita uno scarto, mi veniva detto che ero la più capace ma non la più dotata. Non mi sentivo abbastanza. Non ho mai pensato di mollare la danza, il mio piano B se non fossi riuscita sarebbe stato qualcosa legato alla psicologia. Al mio provino, la prima cosa che dissi a lei fu ‘c'è Simone il fonico', mentre lei mi chiese che numero portassi di piede. Qualche anno più tardi le ho chiesto come mai, mi disse che era solo curiosa.

Leggi anche Le rivelazioni di Antonia Nocca sul suo percorso ad Amici 24

Dopo aver vinto Amici, è diventata una presenza fissa in programmi come Tu sì que vales e ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e autenticità. Ma insieme al successo, sono arrivate anche tante critiche. Giulia ha infatti rivelato a Marcello di venire spesso accusata di essere raccomandata. A proposito del suo rapporto con gli haters, che si è evoluto nel corso degli anni, la ballerina professionista del talent show ha raccontato:

Mi rompono per tutto. Le critiche più gettonate sono sui denti, ma da quando ho fatto il programma mi danno della raccomandata. Quando ho vinto Amici si sono inventati che mio padre lavorava a Uomini e Donne. Mi dà fastidio perché viene sminuita la fatica che c'è dietro. Prima facevo i backstage del programma, poi Maria mi ha detto ‘perché non ti metti tra Alessio e Belen?' e io ho subito accettato. L'insulto era collegato a Tu Si Que Vales, al fatto che fossi una persona che non meritava niente. Il mio rapporto con gli haters deve cercare di non esistere, non devo dargli corda. Se rispondo è perché ho uno scopo, non mi piace dare odio.

Giulia Stabile al centro del gossip

Negli ultimi giorni, Giulia Stabile è finita al centro del gossip insieme a Matthew e Mew. Il motivo? Dopo la fine della storia d'amore tra i due allievi della 23esima edizione di Amici, si sono rincorse le voci di un presunto flirt tra il giovane cantante e l'amata ballerina professionista del fortunato talent show di Maria De Filippi.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Biccy, Giulia e Matthew sono stati avvistati insieme al concerto di Alex Wyse a Milano in atteggiamenti abbastanza complici. Una complicità che non è passata inosservata a Mew, anche lei presente all'evento. C'è davvero un flirt in corso tra i due? Le mosse social della giovane e talentuosa cantante lasciano poco spazio all'immaginazione: Valentina ha prima tolto il segui su Instagram sia alla ballerina professionista che al suo ex fidanzato e poi è intervenuta sui social pubblicando dei video che a molti sono sembrati delle chiare frecciatine ai protagonisti del "triangolo amoroso".

Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato poi Amedeo Venza, che sul suo profilo ha scritto: "Pare che sia in corso un flirt tra Giulia Stabile e Matthew che ha partecipato all'edizione passata di Amici 23. Era fidanzato con Mew, ma qualche mese fa hanno annunciato la rottura. Mew ha tolto il segui a Giulia Stabile e ha ripubblicato un TikTok che è palesemente una frecciatina a Giulia Stabile". I diretti interessati decideranno di rompere il silenzio e chiarire la situazione una volta per tutte?

Scopri le ultime news su Amici.