Amici, Giulia Stabile e Holden avvistati insieme in vacanza: flirt in corso?

L'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, e il cantante Holden sono stati avvistati insieme in vacanza: c'è forse aria di un flirt in corso?

Potrebbe esserci un flirt in corso tra due noti ex allievi di Maria De Filippi: stiamo parlando di Giulia Stabile e di Holden, rispettivamente vincitrice di Amici 20 e finalista di Amici 23. La ballerina e il cantante, infatti, sono stati avvistati insieme a Porto Cervo nelle scorse ore, scatenando così i rumors su una loro possibile frequentazione.

Giulia Stabile e Holden sono due degli ex allievi più conosciuti del talent di Canale 5: la ballerina ha trionfato nel corso della ventesima edizione ed è ora una delle professioniste del programma, mentre Holden - nome d'arte di Joseph Carta, figlio di Paolo Carta, produttore musicale e compagno di Laura Pausini - è stato tra i finalisti di Amici 23. Quando era ancora nel talent show, si erano diffusi rumors su un'amicizia speciale tra Holden e Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione, ma curiosamente, ora a essere al centro del gossip sono il cantante e Giulia Stabile. La ballerina ha anche raccontato, nel podcast Mille Pare, di un retroscena sul suo legame con Maria De Filippi, conduttrice del talent e che l'ha sempre sostenuta e ammirata.

Dopo la fine della sua storia con Sangiovanni, Giulia Stabile, di recente, era stata associata a Matthew, altro ex allievo di Amici 23, e che aveva appena chiuso la sua relazione con Mew, altra ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, entrambi hanno presto smentito i rumors, dato che tra loro non c'è mai stato alcun tipo di rapporto.

Tuttavia, nel caso di Holden, ad alimentare il gossip è stata la stessa ballerina, pubblicando una foto che la ritrae insieme al cantante a Porto Cervo, in Sardegna, dove i due starebbero trascorrendo le vacanze.

Postando sui social uno scatto che la ritrae insieme a Holden, Giulia Stabile ha scatenato i rumors su una sua possibile frequentazione con l'ex cantante di Amici 23: a corredo della foto, Giulia ha aggiunto la frase "ti voglio bene", che ha fatto pensare che tra i due possa esserci solo una forte amicizia e stima.

I loro nomi sono stati spesso associati, anche se quando il programma era appena terminato, Holden era parso molto vicino a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. I due cantanti, infatti, erano stati avvistati spesso insieme, anche in occasione di uscite fuori dal talent show, ma avevano poi smentito le voci su una loro frequentazione.

