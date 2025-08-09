TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."

Eleonora Gasparini

La ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile, si è raccontata nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan e ha parlato della possibilità di diventare insegnante nel talent show di Maria De Filippi.

Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."

Giulia Stabile è uno dei volti più amati di Amici. Ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, la ballerina professionista è tornata a parlare degli attacchi di panico ed episodi di bullismo di cui è stata vittima, svelati durante la sua partecipazione come allieva nel talent show di Maria De Filippi.

Le parole di Giulia Stabile su Amici e Maria De Filippi

Giulia Stabile si prepara a tornare su Canale 5 con la prossima edizione di Tú sí que Vales, lo show serale di cui sarà ancora al timone insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nell'attesa, la giovane ballerina professionista di Amici ha rilasciato una lunga e sincera intervista a Supernova il podcast di Alessandro Cattelan in cui ha raccontato un po’ della sua vita e dell’esperienza vissuta nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

Oltre a Tu si que Vales, Giulia tornerà a settembre anche nel cast artistico del talent show di Canale 5 che l’ha vista trionfare. A tal proposito, la ballerina ha colto l'occasione anche per parlare del rapporto speciale che la lega alla conduttrice Maria De Filippi. Giulia ha rivelato di fidarsi molto di lei, ma che preferisce non raccontarle troppo della sua vita privata:

Leggi anche Chiara Bacci svela come vanno le cose con TrigNO dopo Amici

So che tanti cantanti lo fanno, chiedono consigli a Maria anche su cose personali. Ma io quella cosa non la faccio, cioè non le chiedo altre cose. Non lo faccio perché non le voglio rompere le scatole [...] Se c’è Maria che chiede una cosa, io mi fido molto di lei. Se un domani lei pensasse che fare l’insegnante di Amici è una cosa giusta per me direi va bene fidiamoci. Però non lo farei di mia spontanea volontà.

Le confessioni di Giulia Stabile

Durante l'intervista a Supernova, Giulia Stabile si è lasciata andare anche a delle rivelazioni più intime e profonde. La ballerina professionista ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico e di ansia durante la sua permanenza nella scuola di Amici. "Ho avuto il mio primo attacco durante Amici. Quando ho gli attacchi di panico non riesco a capire niente, mi sento morire, fisicamente sento delle reazioni fortissime sul mio corpo. Ballare mi aiuta, mi ricarica. Sento che finché non piango non può partire nulla, né l’attacco di panico né di ansia" ha ammesso la giovane, che ha poi parlato di essere stata vittima di bullismo da piccola:

Sono stata vittima di bullismo per tre anni quando ero piccolina. Quando sono entrata nel programma pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma anche perché pensavo di non soffrirne più. Ne ho parlato con con uno dei professionisti e si è aperto un vaso di Pandora. Essendo un argomento delicato mi chiesero se volevano che questa cosa uscisse, all'inizio propendevo per il no. Mi hanno spiegato che aprirmi poteva aiutare i ragazzi e le ragazze davanti alla tv. Quando è finito il programma ho fatto diverse interviste e progetti sul tema, è una cosa a cui ho dedicato del tempo.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Innocence Anticipazioni Nona Puntata in onda oggi, sabato 9 agosto 2025: Ela tenta il suicidio!
anticipazioni TV Innocence Anticipazioni Nona Puntata in onda oggi, sabato 9 agosto 2025: Ela tenta il suicidio!
Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2025
Alessandra Amoroso incinta in tour: arriva il commento piccato di Karima, ex allieva di Amici
news VIP Alessandra Amoroso incinta in tour: arriva il commento piccato di Karima, ex allieva di Amici
Pierpaolo Pretelli e il tenero scatto con Gulia Salemi, Leonardo e l'ex compagna Ariadna Romero: "Un sogno che si avvera"
news VIP Pierpaolo Pretelli e il tenero scatto con Gulia Salemi, Leonardo e l'ex compagna Ariadna Romero: "Un sogno che si avvera"
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli commenta l'arrivo di Barbara D'Urso nel cast dei concorrenti
news VIP Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli commenta l'arrivo di Barbara D'Urso nel cast dei concorrenti
Grande Fratello, Shaila Gatta festeggia il compleanno ma invita solo un'ex gieffina
news VIP Grande Fratello, Shaila Gatta festeggia il compleanno ma invita solo un'ex gieffina
La forza di una donna: Che cosa sono i sarma? Tutto sulla tipica pietanza turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Che cosa sono i sarma? Tutto sulla tipica pietanza turca
Il Paradiso delle Signore 10, Anticipazioni: Enrico è un bugiardo, perché sta mentendo a Marta?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Anticipazioni: Enrico è un bugiardo, perché sta mentendo a Marta?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV