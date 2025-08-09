Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."

News VIP

La ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile, si è raccontata nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan e ha parlato della possibilità di diventare insegnante nel talent show di Maria De Filippi.

Giulia Stabile è uno dei volti più amati di Amici. Ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, la ballerina professionista è tornata a parlare degli attacchi di panico ed episodi di bullismo di cui è stata vittima, svelati durante la sua partecipazione come allieva nel talent show di Maria De Filippi.

Le parole di Giulia Stabile su Amici e Maria De Filippi

Giulia Stabile si prepara a tornare su Canale 5 con la prossima edizione di Tú sí que Vales, lo show serale di cui sarà ancora al timone insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nell'attesa, la giovane ballerina professionista di Amici ha rilasciato una lunga e sincera intervista a Supernova il podcast di Alessandro Cattelan in cui ha raccontato un po’ della sua vita e dell’esperienza vissuta nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

Oltre a Tu si que Vales, Giulia tornerà a settembre anche nel cast artistico del talent show di Canale 5 che l’ha vista trionfare. A tal proposito, la ballerina ha colto l'occasione anche per parlare del rapporto speciale che la lega alla conduttrice Maria De Filippi. Giulia ha rivelato di fidarsi molto di lei, ma che preferisce non raccontarle troppo della sua vita privata:

So che tanti cantanti lo fanno, chiedono consigli a Maria anche su cose personali. Ma io quella cosa non la faccio, cioè non le chiedo altre cose. Non lo faccio perché non le voglio rompere le scatole [...] Se c’è Maria che chiede una cosa, io mi fido molto di lei. Se un domani lei pensasse che fare l’insegnante di Amici è una cosa giusta per me direi va bene fidiamoci. Però non lo farei di mia spontanea volontà.

Le confessioni di Giulia Stabile

Durante l'intervista a Supernova, Giulia Stabile si è lasciata andare anche a delle rivelazioni più intime e profonde. La ballerina professionista ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico e di ansia durante la sua permanenza nella scuola di Amici. "Ho avuto il mio primo attacco durante Amici. Quando ho gli attacchi di panico non riesco a capire niente, mi sento morire, fisicamente sento delle reazioni fortissime sul mio corpo. Ballare mi aiuta, mi ricarica. Sento che finché non piango non può partire nulla, né l’attacco di panico né di ansia" ha ammesso la giovane, che ha poi parlato di essere stata vittima di bullismo da piccola:

Sono stata vittima di bullismo per tre anni quando ero piccolina. Quando sono entrata nel programma pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma anche perché pensavo di non soffrirne più. Ne ho parlato con con uno dei professionisti e si è aperto un vaso di Pandora. Essendo un argomento delicato mi chiesero se volevano che questa cosa uscisse, all'inizio propendevo per il no. Mi hanno spiegato che aprirmi poteva aiutare i ragazzi e le ragazze davanti alla tv. Quando è finito il programma ho fatto diverse interviste e progetti sul tema, è una cosa a cui ho dedicato del tempo.

