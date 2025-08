Amici 24, Chiara Bacci rivela: "È stato un percorso assurdo. Io e TrigNO ci siamo proprio trovati"

News VIP

La ballerina Chiara Bacci è stata ospite nel format web Dimmi di te dove ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici 24 e svelato alcuni retroscena inediti della sua storia d'amore con TrigNO.

Chiara Bacci è stata una delle allieve più talentuose della 24esima edizione di Amici. Ospite nell'ultima puntata di Dimmi di te, la ballerina ed ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha raccontato tutte le emozioni vissute nel talent show di Maria De Filippi e parlato della storia d'amore con il cantante TrigNO.

Chiara Bacci ricorda la sua esperienza ad Amici

Chiara Bacci è stata ospite del podcast Dimmi di te. La talentuosa ballerina e ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano non è riuscita ad arrivare in finale, ma si è portata a casa tanti prestigiosi riconoscimenti e interessanti proposte di lavoro: una borsa di studio alla Complexion di New York, un posto nella produzione di Requiem e, infine un contratto di lavoro a Pechino come ballerina solista ne La Vedova Allegra. Non solo. Anche Maria De Filippi ha proposto a Chiara di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti già dal prossimo settembre 2025.

Intervistata da Lorella Cuccarini a distanza di alcuni mesi dalla fine del talent show di Maria De Filippi, la ballerina Chiara ha raccontato come è nata la sua passione per la danza e come è stato tornare alla normalità dopo l'esperienza vissuta ad Amici. Ripensando alla sua lunga esperienza nella scuola, la giovane ha confessato:

Io ho sempre visto Amici, ma non ho mai pensato di provarci. Non mi sentivo adatta a quel contesto, sono molto timida. Ho deciso di inviare il casting per gioco, ci ho provato ed è andata bene [...] L'ultimo ballottaggio? Io ero sicura che me ne sarei andata. Per me Pietro non poteva uscire, è stata una settimana pesante. Non ho ballato con serenità, ma allo stesso tempo ero serena e contenta per lui. Io preferivo che lui continuasse. Il mio è stato un bel percorso. Andrò con Francesco a New York ad agosto, ho rifiutato Pechino e poi chissà...Amici è stato un percorso assurdo, sono contenta di quella che sono oggi.

Chiara Bacci e l'amore per TrigNO

L'esperienza di Chiara Bacci nella scuola di Amici 24 è stata caratterizzata anche dalla storia d'amore con il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro). Relazione che prosegue a gonfie vele ancora oggi, lontano dalle telecamere. "Ci siamo trovati. Lì dentro siamo stati fondamentali l'uno per l'altra. È venuto tutto così naturale" ha confessato la giovane e talentuosa ballerina di danza classica "C'è il bisogno di scoprirsi nel mondo esterno. Stiamo imparando a conoscerci, non è scontato. Vogliamo proteggere la nostra bolla".

Dopo aver parlato del suo amore per Pietro, l'ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi: "Maria è stata fondamentale, da fuori non si percepisce quanto lei sia presente. Mi ha aiutato tanto, mi ha parlato tanto. Lei è diretta, ti dice la sua verità sempre in faccia. Mi piace molto questo".

