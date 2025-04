Amici, Gaia lancia un messaggio positivo mostrando la sua pelle senza filtri (VIDEO)

News VIP

Gaia, ex protagonista di Amici e recentemente tra i Big del Festival di Sanremo, lancia un messaggio positivo sui social e mostra la pelle invasa dall'acne.

Recentemente protagonista della 75esima edizione del Festival di Sanremo con “Chiamo io, chiami tu”, Gaia ha deciso di fare un gesto molto coraggioso su Instagram, andando controcorrente rispetto all’ideale di perfezione propinato dal mondo dei social. La cantante, infatti, ha mostrato i segni dell’acne sul suo volto senza censura con make-up e filtri, lanciando un messaggio positivo alle più giovani.

Gaia si prende la sua rivincita dopo Sanremo

Tra i Big della 75esima edizione del Festival di Sanremo, la prima dopo l’addio di Amadeus alla Rai, Carlo Conti ha voluto anche Gaia, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ma anche della musica italiana. In particolare, questa estate, Gaia ha conquistato tutti insieme a Tony Effe con “Sesso e samba”, che è diventata un vero e proprio tormentone in radio, brillando con la sua voce ma anche con la sua grande sensualità. Gaia è tornata a parlare di Amici, facendo una confessione su Olly con il quale si mormora sia uscita a cena dopo il Festival, ma non sia nata una vera e propria relazione.

L’esperienza sul palco del Teatro Ariston le ha permesso anche di tornare a far sentire la sua voce con “Chiamo io, chiami tu”, una canzone ritmata che non si è purtroppo piazzata molto in alto nella classifica finale. Gaia si è comunque presa la sua rivincita dato che il brano è ascoltatissimo sulle piattaforme musicali digitali, diventando virale anche grazie al balletto del suo scatenato coreografo. Nelle ultime ore, la cantante italo-brasiliana è tornata a far parlare di sé grazie ad un gesto forte su Instagram, ecco cosa è successo e il video.

Gaia si mostra senza filtri su Instagram!

Dopo il successo che sta riscuotendo con “Chiamo io, chiamo tu”, Gaia si è emozionata lanciando il nuovo album “Rosa dei venti”, e ha poi deciso di fare un gesto coraggioso su Instagram dove è seguita da quasi un milione di followers. La cantante italo-brasiliana, infatti, si è opposta al trend di mostrarsi sempre perfetti sui social, soprattutto quando si è Vip e influencer, e ha voluto dare un assaggio della sua realtà, pubblicando un video dove è ben visibile sul suo volto un grande sfogo di acne. Questo è un problema con il quale convivono tantissimi giovani, che così hanno visto normalizzato anche sui social il rendersi consapevoli dei propri pregi e difetti, cercare di migliorarsi senza per forza essere perfetti.

“Essere in connessione con me stessa significa anche abbracciare questo periodo, cercare di comprendere cosa la mia pelle stia cercando di dirmi e avere pazienza”, ha spiegato Gaia su Instagram, inondata di messaggi positivi e solidali. Non è la prima che decide di mostrare l’acne sui social, sicuramente l’esempio più noto è quello di Giulia De Lellis, che per anni ha combattuto per trovare una giusta cura alla propria pelle.

