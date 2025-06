Amici, Alessandra Celentano: "Dicono che sono cattiva, ma i ragazzi hanno bisogno di regole e disciplina"

News VIP

L'amatissima maestra Alessandra Celentano si racconta nel podcast di Marcello Sacchetta e coglie l'occasione per replicare alle critiche ricevute per il comportamento assunto nei confronti dei ragazzi di Amici.

Dopo Stefano De Martino e Giulia Stabile, anche Alessandra Celentano è stata ospite del podcast "In Camerino" di Marcello Sacchetta. L'amata e severa maestra di ballo della scuola di Amici si è raccontata a cuore aperto: dagli esordi della sua carriera da ballerina fino all'esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano si difende dalle critiche per i suoi modi duri ad Amici

Alessandra Celentano è uno dei volti storici di Amici. Amatissima per la sua schiettezza e spontaneità, la maestra ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di "In Camerino", il nuovo podcast del ballerino professionista Marcello Sacchetta in cui ha fatto un bilancio della sua lunga carriera artistica e parlato dell'esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Non solo. Alessandra ha colto l'occasione anche per replicare a tutti coloro che la criticano per il suo comportamento troppo duro nei confronti degli allievi della scuola:

Io penso di essere molto generosa nei confronti dei ragazzi, noi abbiamo in mano le loro vite. Nel momento in cui li illudi, gli fai credere che possono arrivare...ma gli fai solo del male e quindi io ci vedo molta generosità nell’essere così dura. I ragazzi hanno bisogno di regole, di disciplina, dei no, perché solo così cresceranno. All’inizio è difficilissimo da capire, però io sento che questo è proprio un dovere. Di solito dicono che sono cattiva, è spiacevole che venga frainteso il mio atteggiamento, ma so che è la strada giusta e non mollo.

La maestra Celentano ha poi continuato chiarendo una volta per tutte la sua posizione: al contrario di quello che dicono di lei, si reputa molto generosa e onesta nei confronti dei ragazzi. Alessandra ci ha tenuto anche a sottolineare di essere fiera e soddisfatta del suo lavoro perché poi, alla fine, ha sempre sempre avuto degli ottimi riscontri da parte dei ballerini con chi ha avuto la possibilità di lavorare nella scuola di Amici:

Non penso di aver sbagliato perché ho avuto tanti riscontri da parte di ragazzi che al momento hanno sofferto e mi hanno detestato, ma poi hanno capito quasi sempre. Mi hanno ringraziato e hanno preso la strada giusta e queste sono grandi soddisfazioni. Praticamente tutti lavorano, chi primo ballerino, solista, corpo di ballo, ma lavorano tutti. Ho sempre sentito grande stima da parte di chi ho di fronte e se non fosse così non ci potrebbe essere uno scambio di qualsiasi cosa.

La frecciatina della maestra Celentano a Stefano De Martino

Dopo aver parlato della sua lunga esperienza nella scuola di Amici e della fama di essere "cattiva" con gli allievi, Alessandra Celentano ha rivelato il suo pensiero su Stefano De Martino, ex allievo del fortunato talent show di Maria De Filippi e oggi uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo. L'insegnante di ballo ha raccontato di aver avuto degli scontri in passato con De Martino, ma di essere molto contenta del successo che sta riscuotendo:

Con lui abbiamo avuti scontri pazzeschi. C’è stata un’occasione in cui Stefano si era buttato per terra perché era incredulo di quello che avevo detto perché avevo un’idea su di lui e lui faceva fatica ad accettarla, poi come sempre ho avuto ragione e sono molto contenta per la bellissima carriera che sta facendo, è molto versatile. Non mi sono sbagliata con lui così come non mi sono mai sbagliata con nessuno.

Ricordiamo che la maestra Celentano sarà presente anche nel cast dei professori della prossima edizione di Amici, che partirà in autunno su Canale 5. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, ritroveremo insieme a lei anche Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Resta ancora incerto, invece, il futuro di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

