Amici, Francesca Tocca sarebbe di nuovo single? Spunta un dettaglio sui social

La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi Francesca Tocca avrebbe già chiuso la storia con Davide Greco? Ecco il dettaglio social che non è passato inosservato.

Francesca Tocca è uno dei volti più noti di Amici di Maria De Filippi: la ballerina professionista di recente ha annunciato la fine della relazione con Raimondo Todaro, ex professore della scuola di Canale5 e, sebbene si fosse professata single, è stata paparazzata in compagnia di Davide Greco, con cui pare che abbia una storia. Tuttavia, alcune indiscrezioni social avrebbero già scatenato il dubbio sulla solidità del loro rapporto: ecco perché.

Amici, Francesca Tocca torna single?

Solo qualche giorno fa, il settimanale Chi pubblicava le foto di Francesca Tocca e Davide Greco insieme, in atteggiamenti affettuosi: gli scatti confermavano così i rumors sulla ballerina professionista di Amici, sulla quale si vociferava che non fosse più single.

A inizio 2025, Francesca Tocca aveva annunciato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, dopo mesi di crisi, ma a Verissimo aveva dichiarato di essere felicemente single. In quell'occasione, la ballerina aveva ammesso di non sopportare i rumors che circolavano sul suo conto, poiché ferivano molto i suoi famigliari e sua figlia Jasmine.

A poche settimane da quell'intervista, le foto di Chi avevano confermato che la ballerina non era affatto single e che sembrava aver trovato una certa serenità con Davide Greco. Quest'ultimo è un noto parrucchiere dei vip di origini siciliane e tra i suoi clienti ci sono Tony Effe, Sfera Ebbasta e Guè. Nonostante nelle foto del settimanale i due sembravano molto affiatati, alcune indiscrezioni sui social riportano una situazione compeltamente diversa. A riportare le indiscrezioni è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato numerose segnlazioni da parte di diversi utenti.

Amici, Francesca Tocca e Davide Greco? Flirt al capolinea?

Stando alle segnalazioni riportate da Deianira Marzano sui social, sembra che Davide Greco non sia del tutto fedele alla ballerina Francesca Tocca, con cui è stato paparazzato da Chi. Dalle indiscrezioni, pare che il noto parrucchiere dei vip sia stato paparazzato in atteggiamenti molto amichevoli con una ragazza in occasione del concerto di Gigi D'Alessio & Friends Sicily for life. Ma oltre a questa segnalazione ne sono arrivate molte altre, come un'indiscrezione sul comportamento del parrucchiere:

"Da amici comuni - scrive un'utente a Marzano - ho una notizia su Davide Greco, il parrucchiere ragazzo di Francesca Tocca. La paparazzata del giornale, l'ha organizzata lui stesso insieme chi gli cura il profilo. Dice che Francesca gli fa comodo perché è famosa"

A sorpresa, anche la stessa Francesca Tocca è intervenuta sui social con una storia Instagram che sembra una chiara frecciatina, nella quale si legge: "Tutti i nodi vengono al pettine" oltre a togliere il like all'hairstylist, confermando perciò la fine della loro relazione.

