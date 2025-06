Amici, Francesca Tocca non è più single: la ballerina è stata paparazzata con la nuova fiamma

News VIP

Francesca Tocca, ballerina di Amici, è stata paparazzata con la nuova fiamma: non è più single?

Francesca Tocca è stata paparazzata insieme alla sua nuova fiamma: la ballerina professionista di Amici, dopo la fine del matrimonio con il coreografo e ballerino Raimondo Todaro, avrebbe trovato nuovamente l'amore, come conferma anche lo scatto che è stato diffuso sui social.

Amici, Francesca Tocca volta pagina e ritrova l'amore

A inizio 2025, Francesca Tocca ha annunciato, insieme a Raimondo Todaro, della decisione di separarsi, mettendo fine al loro matrimonio. I due professionisti di Amici hanno già affrontato una crisi che li ha portati ad allontanarsi per qualche periodo, ma dopo due anni di separazione avevano deciso di darsi una seconda chance. Questa volta, tuttavia, la separazione sembra definitiva: con un comunicato congiunto sui rispettivi social, la ballerina e l'ex prof di Amici di Maria De Filippi hanno rivelato di aver deciso di dirsi addio, ma che avrebbero sempre avuto un rapporto di stima reciproca anche per il bene della loro unica figlia, Jasmine.

Già qualche mese fa, sulla ballerina erano circolate voci di un flirt con un nuovo interesse amoroso, tuttavia, ospite a Verissimo, Francesca Tocca aveva negato le voci, dichiarando di essere single. In quell'occasione, aveva anche ammesso di trovare offensivi i rumors che circolavano sul suo conto e che potevano ferire la sua famiglia o la stessa Jasmine.

Sulla fine del matrimonio con Raimondo, la ballerina si era commossa e aveva dichiarato che era stata una scelta presa di comune accordo, per il bene di entrambi: "Ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutto noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare questo rapporto per il nostro bene, quello di nostra figlia e dei nostri genitori, più andavamo avanti e più ci facevamo del male. [...] Ma ora abbiamo capito che lasciarci era la cosa migliore. La nostra è stata una decisione presa di comune accordo". Ora, la ballerina sembra però aver ritrovato la sua serenità ed è infatti stata paparazzata con una nuova fiamma, confermando così i rumors sulla sua nuova frequentazione.

Amici, ecco chi è il nuovo amore di Francesca Tocca

Su Francesca Tocca, qualche settimana fa erano circolate voci di una frequentazione con il rapper Baby Gang, come aveva svelato Alessandro Rosica. In realtà, i rumors riportati erano senza fondamento, mentre in esclusiva su Chi sono apparsi gli scatti che ritraggono la ballerina con Davide Greco, noto hairstylist dei vip, con cui già a febbraio sembrava che la ballerina avesse intrapreso un flirt. In quell'occasione, però, Francesca aveva smentito tutto con una storia su Instagram, dichiarandosi single.

Nelle foto pubblicate dal settimanale si notano i due teneramente abbracciati e questo confermerebbe che tra la ballerina e Greco ci sarebbe dl tenero. Al momento, da parte dei due diretti interessati non è arrivata alcuna conferma sulla natura del loro rapporto.

Scopri le ultime news su Amici