Amici, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme?

Irene Sangermano

Ennesimo ritorno di fiamma per Francesca Tocca e Raimondo Todaro? La segnalazione sulla coppia.

Amici, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme?

Cosa succede tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro? La ballerina professionista di Amici è stata avvistata con diversi possibili flirt nelle ultime settimane, così come il suo ex marito. Ora, tuttavia, spunta una segnalazione che vorrebbe i due ballerini di nuovo insieme.

Amici, Tocca e Raimondo ci riprovano?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro continuano a tenere alta l’attenzione degli amanti del gossip. Lo scorso gennaio i due ballerini hanno annunciato la fine ufficiale del loro matrimonio, pur rimanendo in ottimi rapporti per il bene della loro figlia Jasmine. Non è la prima volta, tuttavia che il maestro di danza e la ballerina professionista di Amici si lasciano, come qualche anno fa quando il matrimonio finì a causa del flirt di Francesca con Valentin Dimitru, allora concorrente del talent show di Canale 5.

Nel frattempo, Francesca e Todaro hanno mostrato più volte di essere un’ex coppia che sa mantenere un ottimo rapporto, tra scatti di famiglia e altro. Entrambi, tuttavia, sono finiti al centro dei gossip per nuovi flirt. Todaro è stato avvistato in compagnia di altre ballerine, mentre Francesca è stata avvistata con il giovane rapper Baby gang, poi con il parrucchiere Davide Greco. Il flirt, tuttavia, si è concluso ben presto e Tocca è tornata single. Peccato che, secondo Alessandro Rosica, la ballerina sarebbe già tornata dal suo ex marito. Ecco i dettagli.

Amici, ritorno di fiamma tra Todaro e Tocca

Francesca Tocca ha messo fine al flirt con Davide Greco, noto parrucchiere dei rapper, e così è tornata single. Ma forse non è poi così sola dato che, secondo la segnalazione riportata da Alessandro Rosica, la ballerina professionista di Amici si starebbe riavvicinando in senso romantico all’ex marito Raimondo Todaro.

“Tocca e Todaro dopo tutto quello che hanno combinato eccoli insieme, e non solo per la figlia. Stando a quanto mi dicono i ragazzi che erano con loro, si abbracciavano e baciavano continuamente tutto questo fino a ieri sera. Lei fino a due settimane fa era con baby gang e con il parrucchiere dei rapper. Lui con delle ballerine. Che dirvi”.

Insomma, negli ultimi giorni, Francesca e Todaro sarebbero stati insieme in vacanza e non solo per il bene della figlia Jasmine, dato che avrebbero condiviso baci e carezze da innamorati. Possiamo aspettarci a settembre l’annuncio su un vero e proprio ritorno di fiamma. Lo scopriremo presto.

Irene Sangermano
