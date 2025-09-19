TGCom24
Amici, ex amato allievo della scuola si sposa: le foto della proposta di matrimonio

L'ex allievo della scuola di Amici 14, oggi ballerino professionista, Cristian Lo Presti ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata Yousra Mohsen.

Manca davvero poco al ritorno di Amici. Nell'attesa, un ex amato e discusso allievo della 14esima edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata, la bellissima modella Yousra Mohsen.

Cristian Lo Presti pronto a convolare a nozze: l'annuncio sui social

Manca sempre meno alla partenza della 25esima edizione di Amici. La prima puntata del talent show più amato della televisione italiana condotto da Maria De Filippi andrà in onda domenica 28 settembre 2025 alle 14 su Canale 5. Confermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che sostituirà Deborah Lettieri.

Nell'attesa di scoprire chi saranno gli allievi che formeranno la nuova classe di Amici, un protagonista della 14esima edizione è finito al centro del gossip. Si tratta di Cristian Lo Presti, ballerino professionista e assistente del coreografo e direttore artistico Stéphane Jarny, che ha condiviso sui social alcuni scatti della proposta di matrimonio fatta alla sua amata Yousra Mohsen.

La proposta di matrimonio di Cristian Lo Presti

Cristian Lo Presti si sposa! Ad annunciare la bellissima notizia è stato proprio l'ex allievo di Amici sui social. Il ballerino e la sua fidanzata Yousra Mohsen hanno condiviso sui loro rispettivi profili Instagram una serie di emozionanti e romantiche immagini che li vede ritratti durante il fatidico momento. "Us, forevermor" hanno scritto i due innamorati, che hanno ricevuto gli auguri di tanti loro colleghi come Elena D'Amario, Simone Nolasco e Fabrizio Prolli.

Per chi non lo sapesse, Cristian è stato uno dei protagonisti della 14esima edizione del talent show di Maria De Filippi, quella vinta dai The Kolors e alla quale hanno preso parte anche Briga, Shaila Gatta e Virginia Tomarchio. Proprio con quest'ultima, il ballerino ha vissuto nella scuola una storia d'amore passionale, ma tormentata.

Finito il programma, i due non sono riusciti a superare la crisi e hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Oggi Virginia è sposata con il ballerino professionista Amilcar Gonzalez, mentre Cristian è felicemente fidanzato con Yousra e pronto finalmente a fare il grande passo.

