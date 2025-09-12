TGCom24
Amici 25, slitta la data d'inizio del talent: ecco quando tornerà in onda

Maria Castaldo

Ancora un po' di attesa per i fan di Amici di Maria De Filippi: la 25esima edizione, infatti, non andrà in onda domenica 21 settembre, come previsto, ma la data d'inizio del talent slitterà. Ecco quando andrà in onda la nuova edizione!

Cambio di programma per Amici 25: la 25esima edizione del talent condotto da Maria De Filippi non andrà in onda come previsto domenica 21 settembre, dando il via a una nuova stagione televisiva, ma la data d'inizio slitterà. Scopriamo insieme quando verrà trasmessa la prima puntata dell'edizione numero 25.

Amici 25, slittà la messa in onda del programma!

I fan di Amici di Maria De Filippi avevano iniziato trepidanti il conto alla rovescia per l'inizio della 25esima edizione: l'amatissimo talent di Canale 5, infatti, sarebbe dovuto tornare in onda domenica 21 settembre, con il primo appuntamento domenicale nel quale avremmo conosciuto la nuova classe di allievi, oltre a ritrovare i professori e professionisti del programma.

Confermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, mentre Deborah Lettieri è stata sostituita da Veronica Peparini, che si è già rimessa in gioco in tv partecipando a La Talpa con il compagno e futuro marito Andreas Muller. Tra i possibili allievi, il pubblico spera di ritrovare Alessio Di Ponzio e Dandy, entrambi ex allievi dell'edizione numero ventiquattro e costretti ad abbandonare il programma per un infortunio.

Intanto, la prima puntata doveva essere registrata giovedì 18 settembre, regalandoci le prime anticipazioni sui nomi dei nuovi allievi e su quali sfide vedremo nel corso del primo appuntamento di Amici 25. Tuttavia, le registrazioni sono state rimandate a giovedì 25 settembre, portando così un ulteriore slittamento della messa in onda della prima puntata.

Amici 25, ecco quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del talent

Come riporta BlastingNews, Amici 25 non tornerà in onda domenica 21 settembre, ma il suo esordio su Canale 5 sarà rimandato a una data successiva al 25 settembre, giorno in cui sarà registrata la prima puntata del talent di Maria De Filippi. Sui social, infatti, si è diffusa una voce secondo cui le registrazioni della prima puntata non avverranno il 18 settembre, ma il 25 e questo comporterebbe che Amici 25 andrà in onda dopo questo giorno.

La news è stata riportata anche dalla pagina Amici News, che riprende il documento di Publitalia in cui Amici 25 non compare alla data del 21 settembre. Secondo quanto rivela la pagina di X, le registrazioni avverranno il 25 settembre, perciò, la prima puntata andrà in onda domencia 28 settembre alle ore 14.00.

