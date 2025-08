Amici, ex amatissima allieva rivela: "Mi sono presa una pausa dalla musica, Maria De Filippi mi ha dato tanti consigli"

News VIP

La cantante Federica Carta ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici, condivisa insieme al compianto Michele Merlo, e svela il motivo che l'ha spinta a prendersi una pausa dalla musica.

Fervono i preparativi per la 25esima edizione di Amici. Nell'attesa, la giovane cantante ed ex allieva Federica Carla ha rilasciato una nuova intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi e svelato la verità sulla sua scelta di prendersi una pausa dalla musica.

Le parole di Federica Carta su Amici, Michele Merlo e Maria De Filippi

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici, che tornerà in onda il prossimo settembre 2025 su Canale 5. Se la redazione del talent show di Maria De Filippi è ancora al lavoro per la formazione della classe, il cast dei professori di canto e di ballo sembra ormai formato. Stando alle ultime indiscrezioni ritroveremo Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Tra le allieve che hanno lasciato il segno c'è sicuramente Federica Carta, che con il suo talento e carisma è riuscita a conquistare tutti, dal pubblico ai professori fino alla critica. Ospite al Giffoni Film Festival, la giovane cantante ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici, condivisa insieme anche al compianto Michele Merlo, e parlato dei preziosi consigli ricevuti da Maria:

Ho dei bellissimi ricordi di Amici, quel periodo lo ricordo benissimo. Ricordo molto bene Michele, il suo carattere un po’ scontroso anche se alla fine si faceva volere bene da tutti. Lui aveva una grande voglia di fare le cose, una grande voglia di spaccare il mondo e questo è qualcosa che mi porto dentro. Maria De Filippi? Mi ha dato tantissimi consigli, li porto nel mio cuore. Quello più importante quando mi disse che non dovevo trattenere l’emozione.

La scelta di Federica Carta

Federica Carta è stata una delle allieve più amate e apprezzate della 16esima edizione di Amici, che ha visto trionfare il ballerino Andreas Muller. Con la sua voca calda e la sua profonda sensibilità, la giovane cantante è riuscita a conquistare tutto il pubblico di Canale 5, che ancora oggi continua a seguirla e sostenerla. E’ un po’ di tempo, però, che si è fermata e non pubblica più musica. A proposito della sua assenza, Federica ha confessato che si è trattato di una sua scelta:

E’ stata una mia scelta, non pubblico musica più da tempo ma sono consapevole che per creare qualcosa di bello bisogna vivere. Quando il lavoro diventa ossessione smetti di vivere e di capire chi sei veramente e questo è destabilizzante. Per questo ho deciso di fermarmi un attimo. Adesso ho ricominciato ad andare in studio e sono contenta di quello che sto creando con il mio team. Non vedo l’ora di far uscire della musica che mi rappresenti.

