Amici, Giuliano Peparini senza filtri: "Il talent è cambiato. Veronica? Ha una visione della danza diversa dalla mia"

Il coreografo Giuliano Peparini ricorda la sua esperienza ad Amici come direttore artistico del Serale e parla del rapporto con la sorella Veronica.

Giuliano Peparini è un grande punto di riferimento per la danza a livello internazionale. Intervistato da Tvblog, il ballerino e coreografo ha raccontato le tappe più importanti della sua carriera artistica e ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici, dove ha ricoperto il ruolo di direttore artistico per tanti anni.

La confessione di Giuliano Peparini su Amici e il rapporto con Veronica

Fervono i preparativi per la 25esima edizione di Amici, che partirà il prossimo settembre e sarà ricca di novità e sorprese. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, infatti, ci sarà il ritorno di una delle figure più apprezzate e iconiche del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Veronica Peparini, grande professionista e storica insegnante di ballo amatissima dal pubblico di Canale 5 che prenderà il posto di Deborah Lettieri.

Confermati, invece, tutti gli altri professori. Nella nuova edizione del programma, quindi, ritroveremo Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ma chi saranno gli allievi che formeranno la classe di Amici 25? In attesa di scoprirlo, il coreografo Giuliano Peparini ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Canale 5 e parlato del rapporto con la sorella Veronica:

Non siamo sempre d’accordo, e ci troviamo spesso a non condividere le idee. Lei ha una visione della danza diversa dalla mia ed è quindi normale che, quando andiamo a parlare di quello, tutte le volte siamo in contrasto. Si trova però sempre il modo di superare questi momenti [...] Tra i due, in realtà il carattere più bello è il suo, perché non porta rancore. Questa è una bella qualità che ha, io faccio più fatica a dire le cose, sono meno istintivo e do un peso differente a quello che capita. Lo vedo anche quando lei sta in tv, ha una grande empatia e con i ragazzi diventa sempre un po’ mamma.

Peparini si sbilancia su Amici e la tv di oggi

Giuliano Peparini ha rilasciato una lunga intervista a Tvblog in cui ha fatto un bilancio della sua carriera. Per chi non lo sapesse, il ballerino e coreografo internazionale ha ricoperto per tanti anni il ruolo di direttore artistico di Amici. Ripensando alla sua esperienza, Giuliano ha colto l'occasione per commentare l'evoluzione del fortunato talent show di Maria De Filippi e rivelato se ci sono aspetti che cambierebbe del format odierno:

Il format è cambiato in diversi momenti. Quando mi chiamarono per prendere la direzione artistica del programma, c’era una voglia di rinnovamento. Mi hanno messo a disposizione tutto, sono stati anni bellissimi e fatti di creatività, perché c’era la libertà di fare qualsiasi cosa. Dopo il Covid, il talent si è diretto verso un’altra prospettiva ed era più legato ai ragazzi, ai loro stati d’animo, ai loro rapporti con gli insegnanti, che hanno preso molto spazio ultimamente. L’aspetto che c’è sempre, fondamentale nella scuola di Amici, è il percorso che fanno i ragazzi. Maria è molto sensibile e attenta a questo.

A proposito dei famosi "quadri" presentati nella scuola di Amici, Peparini ha confessato che gli piacerebbe riproporli magari in un nuovo format dedicato interamente alla danza:

Il posto che la danza ha oggi nella tv è molto ristretto, perché la si vede dappertutto come condimento di qualsiasi cosa. Io ho portato in televisione i famosi “quadri“, che ora vengono “svenduti” dietro qualsiasi situazione. La televisione va oggi dappertutto ma da nessuna parte. Proporre un format legato alla danza ma anche alla coreografia e a tutto quello che c’è dietro è qualcosa che mi piacerebbe. Vorrei riportare in tv quello che facevo io nell’ultimo periodo, perché ancora oggi la gente mi chiede quando potranno rivedere i “quadri“. Sento quindi che c’è la voglia di guardarli ancora una volta, e mi farebbe assolutamente piacere riproporli, anche se farei attenzione alle persone con cui andare a collaborare.

