Amici, ex allieva sbotta sui social e replica alle critiche: "Non finiamo nel dimenticatoio, ma..."

Infastidita dalle critiche di alcuni utenti, la cantante Alessandra Ciccariello è intervenuta sui social e spiegato cosa è successo a lei e ad alcuni suoi compagni di scuola dopo la partecipazione ad Amici.

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria. A poche settimane dalla finale, un'ex allieva è finita nel mirino di un utente, che ha accusato lei e altri suoi compagni di scuola di essere finiti nel dimenticatoio dopo la partecipazione al fortunato talent show di Canale 5.

Alessandra Ciccariello replica alle critiche

Domenica 18 maggio 2025 è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata del Serale di Amici 24 che ha visto trionfare in assoluto il ballerino Daniele Doria. Secondo posto per il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro), che ha vinto la categoria canto. A poche settimane dalla finalissima, un’ex allieva della ventunesima edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi è stata presa di mira da una utente sui social, secondo la quale lei e altri suoi ex compagni di scuola sarebbero finiti nel dimenticatoio dopo la partecipazione alla trasmissione.

Affermazioni molto forti che hanno provocato la reazione immediata della diretta interessata, ovvero di Alessandra Ciccariello, la giovane cantautrice di origini napoletane che aveva partecipato all’edizione di Amici vinta da Luigi Strangis. Infastidita, la ragazza ha deciso di intervenire sui social per replicare e difendersi dalle dure critiche:

Cara signora, tutti noi che siamo usciti da Amici in quella edizione, abbiamo firmato importanti contratti discografici e manageriali e attualmente lavoriamo con la musica. Le cito giusto 2/3 nomi. Alex è arrivato in finale a Sanremo Giovani quest’anno. Nicole sta aprendo tutti i palazzetti di Jovanotti, addirittura ha fatto l’Arena di Verona. Io nel mio piccolo ho firmato con la manager più importante in Italia attualmente. Quindi non è che noi finiamo nel dimenticatoio, è che purtroppo voi siete abituati a spegnere la televisione e passare all’edizione successiva. Se invece di fermarvi giusto a quelle puntate del programma, seguiste realmente gli artisti dopo, capireste che noi non finiamo nel dimenticatoio. Continuiamo a fare quello che facciamo. La musica non è una moda passeggera, vi invito a seguirci, a non fermarvi al tempo nel programma, perché c’è un tempo anche dopo.

Alessandra Ciccariello: chi è l'ex allieva di Amici 21

Alessandra Ciccariello, in arte Ale, è stata una delle protagoniste della 21esima edizione di Amici. La giovane cantautrice era riuscita a battere l'allieva Elisabetta Ivankovic durante una sfida, voluta dalla coach Lorella Cuccarini e giudicata dal giudice esterno Carlo Di Francesco, e conquistare il tanto ambito banco della scuola più amata e seguita d'Italia.

La sua esperienza nella scuola era durata giusto qualche mese e si era conclusa poco prima dell'accesso alla fase Serale del talent show di Maria De Filippi, in cui a vincere era stato il cantante Luigi Strangis. Tuttavia, il percorso artistico di Alessandra non si è fermato dopo Amici. La cantautrice campana, infatti, non ha mai smesso di fare musica, ha pubblicato diversi singoli e a febbraio ha esordito con il suo primo EP dal titolo "Come fanno i grandi".

