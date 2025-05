Amici 24, nell'album di TriGNO anche un brano insieme a Nicolò Filippucci: ecco cosa ha raccontato il cantante

News VIP

Dopo averli visti duettare al Serale di Amici, TriGNO e Nicolò hanno collaborato insieme anche nel nuovo album di TriGNO. Ecco cosa ha raccontato il cantante su questo duetto!

Dopo aver entusiasmato i fan con i loro duetti durante il Serale di Amici 24, Nicolò Filippucci e TriGNO cantano insieme anche in uno dei brani dell'album d'esordio di Pietro!

Amici 24, TriGNO e Nicolò insieme in una cover dell'album del cantante

Terminata l'esperienza nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, per i cantanti di Amici è ora di intraprendere i loro tour per presentare gli album d'esordio che conterranno i pezzi prodotti durante l'esperienza nel programma tv, oltre a eventuali inediti e cover. E sembra proprio che nell'album di TriGNO ci sarà anche un duetto con Nicolò.

Nel corso del Serale di Amici 24, i due allievi di Anna Pettinelli hanno duettato insieme in diverse occasioni, incantando il pubblico con la loro voce e chimica. Persino Amadeus, giudice di questa edizione di Amici, ha consigliato loro di mettere a frutto la loro sintonia e incidere un album di duetti, perché sicuramente avrebbero ottenuto un grande successo.

Per ora, si tratta di una cover, che sarà presente nell'EP di TriGNO: il cantante ha svelato in prima persona, con un video su TikTok, la bella notizia e ha raccontato ai fan del perché ha deciso di inserire un duetto con Nicolò nel suo EP:

"Ho deciso di mettere Nico nell’EP perché ci siamo molto divertiti a fare ‘Overdose d’amore’ ed è uscita molto bene. Anche sul palco, come ci eravamo mossi. Quindi non vedo l’ora di cantarla live e spaccare tutto con Nicolò”

Amici 24, TriGNO svela alcuni retroscena sul suo percorso nel talent

TriGNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, si è raccontato a Today, dopo aver trionfato come vincitore della categoria canto ad Amici 24: l'allievo di Anna Pettinelli ha rievocato alcuni retroscena sul suo percorso nel talent show di Canale 5 e ha ammesso di essere rimasto sorpreso di essere arrivato in finale:

" Sto realizzando, lentamente. Non me l’aspettavo, specie per come me la sono vissuta: non è stato un percorso pulitissimo il mio, sono stato in crescita costante, è vero, ma partendo dal basso. Se me l’avessero detto, non so, a gennaio, che sarei andato al Serale, mi sarei messo a ridere. Figurarsi vincere la categoria Canto. Cosa ha funzionato? Secondo me il carisma, credo sia arrivata la mia naturalezza."

Non tutti nella scuola l'hanno mai davvero apprezzato, come ha ricordato TriGNO citando Rudy Zerbi, nonostante abbia provato di tutto per convincerlo. Tuttavia, ha ammesso il cantante, non ha mai affrontato le critiche in maniera negativa o prendendola sul personale, ma ha sempre cercato di fare del suo meglio e ha sfruttato le critiche e le sfide di Zerbi come un'occasione per crescere e migliorare:

" Per esempio, non sono mai andato a genio a Rudy Zerbi, e piacere a lui è un po’ l’obiettivo di tutti. Per me lui è stato un grande stimolo sempre, cercare di convincerlo era una sfida. "

