News VIP

Amici e Grande Fratello: al via le nuove edizioni, ma con un cambio d'orario per i daytime

Maria Castaldo

Da lunedì ripartiranno ufficialmente Amici di Maria De Filippi e Grande Fratello, ma occhio ai nuovi orari per i daytime di entrambi i programmi. Ecco quando andranno in onda!

Amici e Grande Fratello: al via le nuove edizioni, ma con un cambio d'orario per i daytime

La programmazione di Canale 5 torna ad accogliere le nuove edizioni di Amici di Maria De Filippi e Grande Fratello. I due reality torneranno in onda con la fascia quotidiana a partire da lunedì 29 settembre, ma attenzione che per i daytime Mediaset ha stabilito dei nuovi orari. Ecco a che ora andranno in onda i due programmi.

GF e Amici tornano in onda: ma cambiano gli orari dei rispettivi daytime

Grande attesa per il ritorno della venticinquesima edizione di Amici e la nuova stagione del Grande Fratello. Il talent show di Maria De Filippi andrà in onda con la prima puntata già domani, domenica 28 settembre, e da lunedì 29 avremo il consueto appuntamento del pomeridiano. Nella nuova classe di allievi c'è un vecchio volto caro ai fan del talent, Alessio Di Ponzio, che dopo l'infortunio della precedente edizione ha avuto l'opportunità di ripresentarsi ai casting. Novità anche per il corpo docenti: addio a Deborah Lettieri e bentornata a Veronica Peparini, storica ex prof di Amici.

Per quanto riguarda il GF, invece, questa sarà la prima delle due edizioni che andranno in onda nel 2025/2026: la prima sarà composta da concorrenti nip e sarà condotta da Simona Ventura. Prenderà avvio il 29 settembre e durerà 100 giorni, come le prime storiche edizioni, anche se c'è la possibilità di allungare la permanenza dei gieffini nella Casa, qualora gli ascolti premiassero il reality. La seconda partirà con il nuovo anno e vedrà al timone Alfonso Signorini, insieme a un cast di gieffini noti delle precedenti edizioni.

Sia Amici sia il Grande Fratello torneranno anche in onda con le rispettive fasce del daytime e qui Mediaset ha inserito una novità importante per entrambi i programmi, modificando l'orario della messa in onda. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa accadrà.

Grande Fratello e Amici: ecco i nuovi orari per il daytime

Il palinsesto pomeridiano di Canale5 andrà incontro a un significativo cambiamento con il ritorno di Amici e Grande Fratello: i due programmi torneranno in onda con la fascia quotidiana a partire dal 29 settembre, ma stando alla guida tv di Mediaset e a un'indiscrezione di Davide Maggio le strisce quotidiane subiranno un cambio di orario significativo.

Fino allo scorso anno, infatti, Amici è andato in onda subito dopo la fine della puntata di Uomini e Donne, perciò, a partire dalle 16.10 alle 16.35. Per questa edizione, invece, il pomeridiano di Amici andrà in onda su Canale 5 dalle 16.25 alle 16.55. Questo cambio è dovuto alla decisione di Mediaset di non cancellare dal palinsesto la Soap turca La Forza di una donna, che sta ottenendo ottimi ascolti. Situazione simile anche per il Grande Fratello, la cui striscia giornaliera si è ridotta a due orari: quello delle 13.30 e quello delle 18.30 subito dopo Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, dal lunedì al venerdì.

Scopri le ultime news su Grande Fratello e Amici

Guida TV