Amici, Cosmary Fasanelli replica alle accuse degli haters: "Ho capito che qualsiasi cosa io faccia..."

Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici ed ex fidanzata di Nunzio Stancampiano, è stata di recente attaccata dagli haters. Stanche dei leoni da tastiera, ecco come ha replicato la ballerina.

Cosmary Fasanelli è stata un'allieva di Amici di Maria De Filippi e nel corso della sua permanenza nella scuola di Canale 5 ha conosciuto Nunzio Stancampiano, ballerino del talent e fino a poche ore fa concorrente de L'Isola dei Famosi. La loro relazione è naufragata nel 2023, ma a distanza di quasi due anni, sulla ballerina continuano a piovere accuse e offese da parte dei soliti leoni da tastiera.

Amici, Cosmary Fasanelli e le accuse degli haters, dopo le parole di Nunzio Stancampiano

La rottura tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano non si è consumata senza strascichi, tanto che il ballerino - che si è da poco ritirato come concorrente de L'Isola dei Famosi ed è già tornato sui social - ha insinuato che Cosmary avesse tradito Alex Wyse con lui, quando i due erano ancora insieme. Queste parole hanno fomentato gli haters, che non si sono trattenuti e hanno attaccato duramente la ballerina di Amici.

Cosmary si è trovata così sommersa dai commenti negativi e da più utenti che l'hanno additata come una "poco di buono", accusandola di aver ferito Alex Wyse e lo stesso Nunzio. Quest'ultimo era stato ospite di Fabrizio Corona e, quando l'ex re dei paparazzi aveva dichiarato che "Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio. Quindi possiamo dire che Alex è stato cornuto per dei mesi", Nunzio aveva annuito confermando la sua versione. Già all'epoca, Cosmary si era del tutto discostata da questa versione, affermando che si trattava di dicerie infondate e calunnie.

A quanto pare, però, gli attacchi contro la ballerina non si sono ancora placati e anche di recente Cosmary si è dovuta difendere dalle parole offensive di alcuni "leoni da tastiera" e, stanca di alcune insinuazioni, ha deciso di pubblicare uno sfogo sui social.

Amici, Cosmary Fasanelli replica alle offese degli haters

Apparsa in un video su TikTok di Aka7even, Cosmary è stata accusata dagli haters di avere un comportamento frivolo e superficiale. A queste dichiarazioni, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha replicato con un video su TikTok, nel quale ha esternato la sua rabbia per queste accuse, dichiarando che è oramai evidente che non importa come scelga di comportarsi, perché verra sempre giudicata in maniera negativa, come una "gatta morta":

"Comunque io sono arrivata alla consapevolezza che qualunque cosa io faccia o dica, o mostri, ecco perché purtroppo odio mostrare la mia vita privata, perché qualsiasi cosa, nel mio piccolo eh, perché io non mi sento nessuno, anzi grazie a Dio a questo punto vorrei dire, altrimenti non immagino, io passo sempre per… ho paura che mi bannino il video, non posso usare i termini che usate voi, comunque ‘poco di buono’, ‘gatta morta’"

La ballerina ha proseguito il suo racconto, dichiarando che nonostante i leoni da tastiera si impegnino a insultarla, da tempo queste offese le sono indifferenti "perché veramente me ne sono sentita dire di tutti i colori in qualsiasi situazione, anche quando proprio erano bugie su bugie inventate di sana pianta da persone che neanche ci conoscevano in generale". Senza nominare esplicitamente Stancampiano, Cosmary ha ricordato quante volte sia stata accusata di aver "cornificato" i suoi fidanzati e che ora che è apparsa in un video con Aka7even, con cui è molto amica, sono già partite nuove offese contro di lei:

"Non posso mettere un cavolo di TikTok con un mio amico, che ricomincia ‘te li sei fatti tutti’. Ma se neanche lo sapete quello che ho passato!"

Cosmary ha aggiunto di essere rimasta disgustata dalle parole che le donne specialmente le rivolgono e che a causa dell'ultima relazione ha perso molto peso e non è più riuscita ad avere una relazione sana con nessuno: "Non riuscivo ad aprirmi, stavo male, ma a voi che ve ne fo***". La ballerina ha ribadito che tutto ciò che si sente dire su di lei è falso, perché è una persona rispettosa degli altri.

@cosmaryfasanelli Il fatto che io non abbia mai risposto a niente non significa che fossero verità, significa che non volevo abbassarmi a certi livelli e parlare di altre persone perché al contrario di quello che pensate, non mi è mai interessato essere ricordata per questo, altrimenti avrei sfruttato tutto molto di più e chi mi segue lo sa !☺️ ♬ suono originale - cosmaryfasanelli

