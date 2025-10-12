TGCom24
Amici, Annalisa ricorda la sua prima sera nella scuola e poi svela: "Io giudice in un talent? Accetterei, ma con..."

Eleonora Gasparini

L'amatissima cantante di successo Annalisa ricorda la sua fortunata esperienza nella scuola di Amici e parla della possibilità di ricoprire il ruolo di giudice in un talent show.

Amici, Annalisa ricorda la sua prima sera nella scuola e poi svela: "Io giudice in un talent? Accetterei, ma con..."

Domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della 25esima edizione di Amici. Nell'attesa, la famosa e amata cantautrice Annalisa ha rilasciato un'intervista in cui ha ricordato la sua prima notte nella scuola e parlato della possibilità di rivederla nel ruolo di giudice in un talent show.

Le confessioni di Annalisa

La 25esima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo. 18 gli allievi del talent show di Maria De Filippi che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo i professori e i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro, Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna.

Tra le artiste più amate e apprezzate uscite dal talent show di Canale 5 c'è Annalisa, nome d'arte di Annalisa Scarrone, che in un'intervista rilasciata a Vanity Fair si è raccontata a cuore aperto e fatto un bilancio della sua carriera artistica. A proposito della sua fortunata esperienza nella scuola, la cantante ha rivelato di ricordare ancora la sensazione della prima sera:

Se non fossi entrata ad Amici sono certa che farei comunque questo mestiere. Ho partecipato a provini su provini finché non mi hanno presa lì, avrei continuato a bussare a tutte le porte. Per me la musica non lascia spazio a una dedizione e a una determinazione diverse. Ricordo ancora la sensazione della prima sera ad Amici, appena ammessa: dopo la gioia, le lacrime che non riuscivo a fermare, perché sentivo dentro che la mia vita stava per cambiare radicalmente. È una delle immagini che meglio rappresenta la gavetta.

Annalisa giudice in un talent show? Parla lei!

Dopo aver ricordato la sua prima notte ad Amici, Annalisa ha rotto il silenzio sul Festival di Sanremo, smentendo la sua partecipazione alla prossima edizione: "In questo momento non è nei piani". Non solo. L'amata cantautrice ligure, che a breve partirà con il suo tour nei palasport, ha parlato a Vanity Fair della possibilità di partecipare nuovamente a un talent show, ma in qualità di giudice:

Se mi hanno mai offerto di fare il giudice in un talent ? Mi pare di no. Sono stata dall’altra parte e so che è un’esperienza che ti segna per sempre, in senso positivo o negativo. Perciò nel caso accetterei, ma con un senso di responsabilità enorme e le dovute precauzioni. Sì, mi rendo conto di essere un po’ pesante.

