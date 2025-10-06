Amici 25, Frasa a rischio eliminazione: le lacrime del cantante e il confronto con Anna Pettinelli (VIDEO)

News VIP

Provato dalle critiche ricevute durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25, il cantante Frasa ha deciso di confrontarsi con Anna Pettinelli, che ha cercato di rassicurarlo: "Vinci questa sfida".

Frasa, nome d'arte di Francesco Saias, è letteralmente crollato subito dopo la seconda puntata di Amici 25. L'atteggiamento del cantante, che si è detto terrorizzato dalla sfida che dovrà affrontare per rimanere nella scuola, non è piaciuto ad Anna Pettinelli che, durante il loro confronto, ha cercato di spronarlo a tirare fuori il meglio di sè.

Le lacrime di Frasa

La seconda puntata del pomeridiano di Amici 25 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. A causa anche delle "nomination", ben cinque allievi sono finiti in sfida: Anna Iseppi, Matilde Sofia Fazio, Frasa (Francesco Saias), Michele Ballo e Flavia Buoncristiani. Una volta tornati in casetta, gli allievi hanno commentato le loro esibizioni e la classifica finale stilata da Paola Turci e Ilary Blasi non riuscendo a nascondere il loro dispiacere.

Tra tutti, Frasa si è lasciato andare a un duro sfogo. "Non mi sono piaciuto" ha dichiarato il giovane allievo di Anna Pettinelli, che ha poi confessato a Maria De Filippi di aver paura della sfida "Mi sento un po' perso, sono una persona insicura, ma so che ho tantissime cose da dire. Questa maglia mi fa paura". Parlando poi con Michelle Cavallaro, il cantante ha commentato anche le critiche ricevute in studio dal professore Rudy Zerbi:

Non voglio essere etichettato come quello sorridente e basta. Non sono solo quello e non voglio che passi questo messaggio. Per me è davvero difficilissimo spiegare a parole l'amore che provo per la musica, per l'arte, per tutto questo...per me non c'è altro. Io farò questo. Questo posto ha un valore inestimabile per me.

Frasa e Anna Pettinelli a confronto

Dopo essersi sfogato con Michelle Cavallaro e Penelope Massa in casetta di Amici, Frasa ha chiesto di poter incontrare la sua coach Anna Pettinelli. Visibilmente provato dalle critiche ricevute da Rudy Zerbi durante la seconda puntata del pomeridiano e terrorizzato dalla possibilità di poter lasciare la scuola, il giovane cantante ha raggiunto la professoressa di canto in sala prove, che l'ha subito rimproverato per l'atteggiamento assunto:

Questa faccia non la voglio vedere. È solo una sfida per la quale tu ti preparerai sfruttando tutte le risorse che la scuola ti mette a disposizione e partendo con l'idea che te la sfida la vinci. Dovresti essere motivato da quella maglia rossa e non terrorizzato. Vinci questa sfida e andiamo avanti con le altre puntate.

"Io ho una fame incredibile, so quanti sacrifici ho fatto per essere qua. Voglio stare qua con tutto me stesso" ha prontamente replicato Frasa con la voce rotta dal pianto. Il cantante riuscirà a superare la sfida? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del talent show, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 alle 14 circa su Canale 5.

