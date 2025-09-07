TGCom24
Amici, Angelina Mango verso Sanremo 2026 con un "brano autobiografico"

Maria Castaldo

L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, la cantante Angelina Mango, avrebbe deciso di presentarsi a Sanremo 2026 con un nuovo brano: ecco cosa sappiamo.

Amici, Angelina Mango verso Sanremo 2026 con un "brano autobiografico"

Diventa sempre più insistente il rumor sul ritorno di Angelina Mango al prossimo Festival di Sanremo 2026: l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, infatti, è tornata al mondo della musica dopo un periodo di stop forzato e sembra pronta a salire su uno dei palchi più prestigiosi del nostro paese, quello dell'Ariston.

Amici, Angelina Mango tornerà a cantare a Sanremo 2026

Solo un mese fa era iniziata a circolare una segnalazione che anticipava il ritorno di Angelina Mango al prossimo Festival di Sanremo. La figlia d'arte di Pino Mango e Laura Valente è stata una delle allieve dell'edizione numero 23 di Amici di Maria De Filippi e si è classificata seconda dietro il vincitore Mattia Zenzola. Da quel momento, la carriera di Angelina è stata in continua ascesa: alcuni dei suoi brani - che t'o dico a' fa' e Melodrama - sono diventati dei pezzi da tormentone e il suo album Poké Melodrama uno dei più venduti. Al successo commerciale si è poi aggiunto quello sul palco di Sanremo 2024.

Giovanissima, Angelina Mango ha preso parte al Festival nella categoria dei Big con il brano La noia e ha conquistato critica e pubblico, vincendo l'edizione del 2024. Alla sua partecipazione a Sanremo, è seguita poi quella all'Eurovision Song Contest, dove si è classificata al nono posto. E, ancora, l'artista aveva in programm di iniziare due tour, uno italiano e uno europeo, che l'avrebbero consolidata come star della musica nostrana. Tuttavia, poco prima che la tournée partisse, Angelina ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa: la causa era una laringite che le impediva di cantarsi, ma nel messaggio postato sui social dalla cantante ed ex allieva del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filipi si evinceva che dietro un problema fisico, ce ne fosse anche uno legato allo stress e alla sua salute mentale. Così, come anche Sangiovanni prima di lei, Angelina si è presa una lunga pausa dal mondo della musica.

Vi è tornata ufficialmente solo qualche giorno fa, quando è salita sul palco dell'Ippodromo di San Siro a Milano per duettare con Olly con il brano che hanno composto insieme Per due come noi. La sua presenza ha sorpreso i fan, che l'hanno accolta con entusiasmo e che ora non vedono l'ora di vederla tornare a Sanremo 2026.

Amici, Angelina Mango canterà al prossimo Festival di Sanremo?

Il ritorno di Angelina Mango al mondo della musica è stato celebrato con il duetto a sorpresa con Olly durante un concerto di quest'ultimo: sul palco dell'Oppodromo di San Siro, la cantante ha emozionato il pubblico presente e ha confermato le voci di un suo ritorno. Da settimane circolava il rumor che la sua prima esibizione importante sarebbe stata al Festival di Sanremo 2026, ancora una volta condotto da Carlo Conti e di cui sono già attivi i preparativi.

A confermare ulteriormente le notizie del ritorno di Angelina al mondo della musica ci ha pensato il gossipparo Amedeo Venza: sulla sua pagina Instagram, Venza ha rivelato che non solo Angelina Mango tornerà a Sanremo 2026, ma che è già possibile conoscere qualche dettaglio sul pezzo con cui gareggerà sul palco. Stando a ciò che riporta Venza, l'artista potrebbe esibirsi con un "brano autobiografico", magari, un testo che possa raccontare le difficoltà vissute in questo periodo di lontananza dalla musica:

"Ve lo avevo detto un mese fa! Ora sembra ufficiale, in largo anticipo vi comunico che Angelina è pronta per Sanremo 2026. Dovrebbe portare un brano autobiografico"

