Amici, Andreas Muller festeggia il suo addio al celibato: non vi aspetterete mai come!

Irene Sangermano

Momento di addio al celibato per Andreas Muller, prossimo alle nozze con Veronica Peparini. Niente serata tra amici in discoteca tuttavia, il ballerino di Amici festeggia in modo particolare.

Amici, Andreas Muller festeggia il suo addio al celibato: non vi aspetterete mai come!

Manca pochissimo alle nozze di Andreas Muller e Veronica Peparini. I due ex volti di Amici stanno per suggellare la loro unione con un romantico matrimonio, nel frattempo lui festeggia il suo addio al celibato in modo davvero particolare e documenta tutto su Instagram.

Amici, Andreas e Veronica prossimi alle nozze

La storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è nata tra i banchi di scuola di Amici ma entrambi hanno atteso il momento giusto per dichiararsi, lontano dai riflettori e dalla scomoda posizione di essere allievo e maestra. La relazione è stata sottoposta a tantissime critiche, per la differenza d’età soprattutto, ma Andreas e Veronica hanno imparato con il tempo a lasciar perdere gli haters, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla loro bellissima famiglia.

Questo grande e intenso amore, che dura negli anni e sfida i pregiudizi, è stato suggellato poi dalla nascita delle loro figlie, le gemelle Penelope e Ginevra nate nel marzo 2024. Poi è arrivata la proposta di matrimonio, un momento emozionante condiviso con i loro fan, ed ecco che la coppia si è messa subito in moto per i preparativi, pronti a rendere unico il loro giorno speciale. Pochi giorni fa, Veronica e Andreas si sono uniti civilmente mentre il matrimonio con amici e parenti è previsto per il 29 settembre 2025 e i due innamorati sono nel pieno dei preparativi, come hanno anche mostrato su Instagram. Nel frattempo, Muller ha festeggiato il suo addio al celibato ma in modo davvero insolito.

Amici, il particolare addio al celibato di Andreas

Mentre si occupa dei preparativi per le nozze con Veronica Peparini e pensa al suo nuovo progetto, un locale che sta aprendo con le sue forze e che lo rende molto orgoglioso del traguardo raggiunto, Andreas Muller è stato “rapito” dai suoi amici per il suo addio al celibato. Ma non vi aspettate locali chic, musica da discoteca, spogliarelliste e alcol.

Per il ballerino di Amici, infatti, questa è stata l’occasione di vivere un’esperienza particolare ricca di adrenalina, dal momento che Andreas si è lanciato nel vuoto! Un’esperienza unica che lui ha voluto documentare con un video su Instagram, dove racconta tappa per tappa il lancio. Un’idea davvero originale che sfida gli stereotipo sull’addio al celibato, solitamente un’occasione per fare baldoria senza preoccupazioni almeno per una sera. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Amici.

Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
