Amici, Alex Wyse: "Mi sento cresciuto. Maria De Filippi? Spero di sentirla se passerò la finale di Sanremo Giovani"

News VIP

Il giovane cantante Alex Wyse, che è tra gli otto artisti che accederanno alla finale di Sanremo Giovani, è tornato a parlare della sua intensa esperienza nella scuola di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione.

Fervono i preparativi per la finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda domani mercoledì 18 dicembre su Raiuno. Tra gli artisti che si contenderanno i quattro posti disponibili nella categoria Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025 c'è anche Alex Wyse che, intervistato da Superguidatv, ha ricordato la sua esperienza ad Amici.

Alex Wyse: da Amici a Sanremo Giovani

Tra gli artisti che accederanno alla finale di Sanremo Giovani c'è anche Alex Wyse. Il giovane cantante ed ex amato allievo di Amici è riuscito a battere il collega Tancredi con il brano "Rockstar", conquistando tutti. In una recente intervista rilasciata a Superguidatv, Alex ha fatto un bilancio di questa nuova esperienza televisiva, rivelando di essere felice ed entusiasta per l’esito della sfida:

Sono contento di essere arrivato alla finale. Mi fa un effetto strano ma mettersi in gioco fa parte della vita. Non ho mai pensato a Rockstar come ad un brano per Sanremo, poi lo è diventato per il messaggio che tratta. E’ un inno alla libertà perché non bisogna nascondersi ed è proprio questo il messaggio che spero possa arrivare ai giovani.

Chiuso il capitolo Sanremo, Alex Wyse ha ricordato la sua intensa ed indimenticabile esperienza nella scuola di Amici. Non solo. Il giovane talento ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, confessando di non avere avuto ancora modo di sentirla:

E’ stata una bella esperienza, ho imparato molto, è stata una scuola di vita. Mi sento cresciuto molto dal punto di vista artistico e questo mi permette di avere i nervi più saldi quando sto sul palco [...] Maria De Filippi per ora non l’ho sentita ma magari dopo la finale, se passerò, la sentirò.

La classe di Amici 24

La 24esima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo del programma con cambi squadra, eliminazioni inaspettate e nuovi ingressi. Nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano, infatti, Rudy Zerbi ha deciso di "scaricare" Ilan Muccino (che è stato poi salvato da Anna) e consegnare la maglia a Jacopo Sol. Anna Pettinelli, invece, ha allargato il suo team, decidendo di far entrare Dedè.

Ricordiamo che, dopo l'uscita di scena di Diego Lazzari, i 16 allievi ancora in gara nel talent show di Maria De Filippi sono: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia, Jacopo Sol e Mollenback per la categoria canto.

Scopri le ultime news su Amici.