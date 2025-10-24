Amici, Alessio Bernabei a cuore aperto: "Mi odiavo, negli anni ho dovuto indossare molte maschere"

News VIP

Il cantante ed ex frontman dei Dear Jack, Alessio Bernabei, si è raccontato a cuore aperto e svelato come è cambiata davvero la sua vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici.

Domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. Nell'attesa, il cantante ed ex allievo Alessio Bernabei ha rilasciato una nuova intervista in cui si è raccontato a cuore aperto e rivelato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

Le confessioni di Alessio Bernabei

Alessio Bernabei ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha raccontato il suo nuovo percorso da solista, dopo la pausa con i Dear Jack. Per chi non lo sapesse, dopo aver partecipato alla 14esima edizione di Amici insieme al suo gruppo, il cantante aveva deciso di allontanarsi per intraprendere un primo percorso da solista, salendo anche sul palco del Festival di Sanremo nel 2016:

Non era previsto nei miei piani, anche perché rispetto a tanti anni fa, quando eravamo Dear Jack, avevamo trovato una nostra quadratura, un nostro equilibrio. Ho sentito l'esigenza di esprimergli questa mia volontà, di esprimermi da solo, mantenendo comunque la band come progetto parallelo. Negli anni ho dovuto indossare molte maschere nel mondo della musica, non riuscendo a trovare spesso ciò che ero. Questo è stato negli anni un mio limite, anche il pubblico non riusciva a trovare una coerenza nei miei lavori. Ora voglio mostrarmi per quello che sono, senza più filtri.

Ricordando la sua fortunata esperienza nel talent show di Maria De Filippi, Alessio ha parlato del successo che lo ha travolto una volta uscito dalla scuola. "Dopo Amici ho vissuto lo stress della popolarità, che a vent’anni è difficile da gestire. Ti trovi catapultato in una realtà che non conosci e ti senti travolto. È figo, però è anche un trauma" ha confessato il cantante, che ha poi aggiunto: "Mi odiavo, non riuscivo mai a essere coerente con me stesso. Ero l'idolo delle ragazzine appena uscito da Amici e mi sono lasciato trascinare dall'industria. Mi ha fatto male perché non sentivo di essere me stesso".

Il sogno di Alessio Bernabei

Dopo aver parlato della sua grande passione per la musica e aver fatto un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici, il cantante Alessio Bernabei ha svelato i suoi progetti futuri e sogni nel cassetto. Senza troppi giri di parole, il cantante ed ex allievo del fortunato talent show di Canale 5 ha confessato:

4 o 5 anni fa avrei detto riempire gli stadi. Ora il mio sogno è la serenità. Voglio essere felice di fare questo lavoro, che sia davanti a 200.000 persone o in un locale da cento. Non cerco più di essere Vasco o Battiato, voglio solo vivere bene la mia musica e la mia vita.

