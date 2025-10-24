Amici 25, Rudy Zerbi deluso da Penelope: "Mi sento umiliato" (VIDEO)

News VIP

I vocal coach di Amici 25 svelano che la cantante Penelope Massa è l’allieva che si impegna meno nella scuola, provocando la dura reazione di Rudy Zerbi.

Duro colpo per Penelope Massa ad Amici. La giovane cantante della 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi è stata indicata dalle vocal coach come la persona con meno voglia di lavorare dell’intera classe e questo ha fatto andare su tutte le furie il suo insegnante Rudy Zerbi.

Penelope a rischio ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 25, i professori di canto hanno chiesto alle quattro vocal coach della scuola di indicare gli allievi che si impegnano di più e quelli che, al contrario, si applicano di meno. Opi è stato individuato come quello con "più voglia di imparare" del team capitanato da Anna Pettinelli, mentre Michele Ballo e Penelope Massa sono stati indicati come i meno volenterosi delle loro rispettive squadre.

Confessione che ha deluso parecchio Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. La situazione, però, è peggiorata quando il professore di canto ha domandato chi fosse la persona con meno voglia di lavorare dell’intera classe e le quattro coach sono state compatte nel fare il nome di Penelope, definendola "la più discontinua".

Rudy Zerbi affronta Penelope

Stando alle parole delle vocal coach di Amici 25, Penelope Massa è l'allieva con meno voglia di lavorare della scuola. Una rivelazione che ha spiazzato e deluso Rudy Zerbi, che ha deciso di affrontare la sua allieva: "Che tu sia indicata come quella che ha meno voglia della squadra mi delude, che tu sia indicata come quella che ha meno voglia di tutta la scuola mi delude e mi umilia parecchio" ha confessato il professore, che ci ha tenuto a chiarirle la sua posizione:

Quando hai deciso di venire ad Amici perché non ti abbiamo cercata disperatamente noi, sapevi che entravi in una scuola. Qua non sei al PalaPenelope dove tutti veniamo e aspettiamo di sentirti cantare. Sei entrata in una scuola per imparare e migliorare. Se questo non lo fai stai perdendo tempo e mi sorprendi perché sei con un prof che da anni ha sempre detto che il talento conta al pari dell’impegno. Se sei la peggiore fra tutti è grave.

Dopo aver ascoltato Zerbi, la cantante ha rivelato di essere rimasta sorpresa del giudizio delle vocal coach della scuola: "Una volta superato il mio momento 'on e off', da quando mi sono ripresa, sto dando tanto, sono una persona che continua a studiare, non mi aspettavo un giudizio simile". Con le lacrime agli occhi, Penelope ha promesso di essere decisa a dimostrare davvero quanto vale: "Mi dispiace davvero...darò di più, pensavo di dare tanto, ma ci metterò tutta me stessa". Ci riuscirà?

