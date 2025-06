Amici 24, Francesco Fasano rompe il silenzio sulla vittoria di Daniele Doria: "Ecco cosa penso"

News VIP

Il talentuoso ballerino di Amici 24, Francesco Fasano, fa un bilancio della sua esperienza nella scuola più famosa d'Italia e commenta la vittoria assoluta del collega Daniele Doria.

Francesco Fasano è stato uno dei talenti più amati e apprezzati della 24esima edizione di Amici. Il ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo non ha vinto la categoria ballo del fortunato talent show di Maria De Filippi, ma si è portato a casa tanti prestigiosi riconoscimenti e interessanti proposte di lavoro.

Le parole di Francesco Fasano sulla vittoria assoluta di Daniele Doria

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici 24, il ballerino Francesco Fasano ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui è tornato a parlare della sua indimenticabile esperienza nel talent show di Maria De Filippi, che è stata segnata anche dalla "rivalità" con Daniele Doria. I due ballerini, infatti, si sono resi spesso protagonisti di confronti e guanti di sfida durante il Serale. A tal proposito, l'allievo di Emanuel Lo ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del vincitore del programma:

Io e Daniele siamo dei ballerini con declinazioni molto diverse. Lo reputo un ballerino davvero bravo nonostante abbia solo 18 anni. Penso che arriverà a fare cose molto grandi. Credo che non ci sia stata vittoria più meritata della sua. Lui incarna davvero i valori del programma, ha fatto un percorso degno di una vittoria. Sono molto felice per lui!

A seguirlo e sostenerlo dall'inizio alla fine del suo percorso nella scuola c'è sempre stato Emanuel Lo. Il talentuoso finalista della 24esima edizione di Amici ci ha infatti tenuto a ringraziare il suo coach per tutto l'affetto ricevuto. Non solo. Francesco ha colto l'occasione anche per dedicare parole di grande stima nei confronti della conduttrice Maria De Filippi, che durante l'ultima puntata del Serale si era scusata per non averlo notato negli anni precedenti ai casting:

Emanuel Lo è stata una parte fondamentale del mio percorso, ha creduto in me dal primo giorno e mi ha spronato a fare e dare sempre di più! Avere un prof al tuo fianco che ti supporta è fondamentale nel percorso ad Amici e lui ci è riuscito pienamente. Ci siamo fidati l’un l’altro e questo lo porterò sempre con me. Maria è una grande lavoratrice, mette anima e cuore in tutto ciò che fa. Lei mi ha spronato a dire liberamente la mia e a non aver paura ad espormi. Mi ha spinto nel parlare senza filtri. La ringrazierò a vita per l’opportunità che mi ha dato e per avermi fatto rinascere sotto tantissimi aspetti.

Francesco Fasano svela i suoi progetti dopo Amici

Francesco Fasano è stato uno dei finalisti della 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare a sorpresa il giovane allievo Daniele Doria. L'allievo di Emanuel Lo non ha vinto la categoria ballo del programma, ma ha ricevuto tante proposte importanti: una borda di studio da parte di Desmond Richardson, direttore artistico della prestigiosa Complexions Contemporary Ballet di New York City, contratto da solista di due mesi con il Balletto del Sud, un’offerta da GCDancEvents e un contratto a chiamata diretta da parte di Eleonora Abbagnato. Ultimo, ma non per importanza, l'invito di Maria De Filippi a tornare nella scuola come professionista:

Sono contentissimo, tutto ciò in cui speravo si è realizzato. Mi è andata davvero bene e sono super soddisfatto di ognuna delle proposte ricevute. A giugno inizierò all’opera di Roma e ad agosto andrò a New York per sperimentare nel campo dei Complexions, compagnia tra l’altro che ho sempre ammirato. Spero tante cose belle per il mio futuro, lo vedo pieno di danza e di nuovi progetti. Mi piacerebbe sperimentare nuovi ambiti all’interno del mondo dello spettacolo. Studierò tanto e lavorerò tanto come ho sempre fatto per poter fare al meglio tutto ciò che desidero.

Per chi non lo sapesse, Franceso ha iniziato a studiare danza presso il Centro Arte Danza di Brindisi. Il suo primo ingaggio ufficiale risale al 2018, quando è volato in Germania all'Oldenburgisches Staatstheater, dove ha lavorato con autori molto importanti. Nello stesso anno ha preso parte al Prix de Lausanne, mentre tra il 2021 ed il 2022 è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava. Interpretando Don José in Carmen e Bob Cratchil/Diavolo nello Schiaccianoci, è stato nominato per il Premio Thalia nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023; poi, nel 2022, ha ricevuto il Premio Jantar, e nel 2023 quello come Miglior Ballerino di Danza Contemporanea, assegnato dall'Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca. Come se non bastasse, Fasano è anche il direttore artistico dell'IMAGO-dance festival.

