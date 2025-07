Amici, Aka7even torna sui social con un cambio di Look drastico che fa impazzire le Fan

News VIP

Aka7even è tornato e lo ha fatto con un drastico cambio look che gli rende giustizia e prova la reazione positiva delle fan dell'ex volto di Amici.

Luca Marzano, conosciuto dal pubblico di Amici come Aka7even, è tornato a far impazzire il mondo dei social con un video nel quale si mostra con un nuovo look. Ecco i dettagli e la reazione del pubblico.

Amici, Aka7even fa impazzire i social

Protagonista di Amici, il talent show di Maria De Filippi, Aka7even fece impazzire il pubblico del programma di Canale 5 nel 2020, quando prese parte come alunno alla scuola più famosa della televisione italiana nel team di Anna Pettinelli. Complice la love story naufragata con la ballerina Martina Miliddi, alla quale dedicò anche alcune canzoni che ancora oggi sono molto apprezzate dal pubblico di Amici, Aka ha iniziato il suo percorso nella musica nel migliore dei modi e non si è arreso davanti a qualche piccolo ostacolo.

Il cantante, nel corso della sua esperienza ad Amici, aveva raccontato per quale motivo ha scelto questo particolare nome d’arte, svelando di essere andato in coma per sette giorni quando aveva sette anni, dunque ritrovandosi nel numero sette come numero simbolico della sua vita. La musica ha iniziato a diventare importante per lui proprio dopo quella esperienza, quando scrivere era una necessità, una forma di terapia contro il dolore e lo smarrimento.

Circa un anno fa, Luca Marzano, vero nome del cantante, ha tuttavia chiesto una pausa dai suoi impegni, sentendosi schiacciato dalla pressione e dalla necessità di fare musica per soldi e non per amore. Una scelta che diversi cantanti hanno condiviso in questi anni, compreso il collega di Amici Sangiovanni, recentemente tornato in radio dopo diversi mesi d’assenza anche dai social. Aka7even, nel frattempo, ha continuato a scrivere ma non solo: il giovane cantante ha fatto un drastico cambio di look che ha reso le sue fan totalmente adoranti. Ecco i dettagli.

Amici, nuovo look per Aka7even

Dopo essersi preso una pausa dalla musica e aver ascoltato il suo corpo e la sua mente, Aka7even è tornato in pista e su Instagram e Tik Tok sono apparsi diversi video del cantante, pronto a presentare il suo nuovo progetto musicale. Ma non è solo la musica ad aver entusiasmato le fan, bensì un drastico cambio di look che ha ingolosito le followers dell’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Aka, infatti, ha eliminato una volta per tutte il biondo platino dalla sua chioma, adottando una pettinatura anni Novanta che è molto in voga anche tra gli influencer internazionali. Petto nudo, muscoli e tatuaggi, Aka è davvero molto affascinante e le fan hanno apprezzato, parlando di un vero e proprio glow up rispetto al passato. Così sono piovuti likes e commenti positivi ma anche stupiti!

Scopri le ultime news su Amici.