Amici, Aka7even prende una drastica decisione: ''Mi distacco per un attimo''

Anche Aka7even, come altri protagonisti di Amici, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo del social e lo comunica ai fan su Instagram. Ecco le sue parole.

Sempre più giovani talenti stanno avendo non poche difficoltà a gestire la fama e la notorietà, ma soprattutto i commenti che piovono sui loro profili social ufficiali. Sebbene si presume che la nuova generazione sia più preparata ad arginare il problema, Aka7even ha detto basta e ha annunciato di volersi prendere una piccola pausa: ecco cosa ha scritto l’ex allievo di Amici sul suo profilo Instagram.

Amici, Aka7even come Sangiovanni

Giovane, talentoso e seguito da tantissimi fan in tutta Italia, Aka7even - nome d’arte del cantante Luca Marzano - si presentò nella scuola di Amici arrivano in finale al Serale e guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione del pubblico per la sua musica ritmata, i testi carichi di emozione e il suo carattere solare. Aka ha preso parte anche al Festival di Sanremo poi ha continuato il suo tour sfornando nuovi successi orecchiabili. Poche ore fa, dopo l’ultimo concerto a Monterosso al Mare, il cantante ha diffuso sulla sua pagina Instagram un comunicato, in cui dichiara di volersi prendere del tempo per staccarsi dal mondo dei social, ma anche per riposarsi in modo da essere mentalmente e fisicamente al cento per cento.

“Potrei prendermi una pausa per un po’ prima di riprendere il tour. Mi distacco un attimo, non per stanchezza, ma perché ogni tanto tutti dovremmo farlo”.

Aka7even ha annunciato dunque la sua intenzione di sparire per un po’ dalla circolazione, facendo sapere che tornerà comunque in tour come promesso. Non è la prima volta che un giovane artista e un volto del talent show di Maria De Filippi prende queste decisione, come nel caso di Sangiovanni. Il cantante ha smesso di pubblicare ormai da diversi mesi i suoi aggiornamenti su Instagram e ha smesso anche di cantare in pubblico, annullando l’uscita dell’album e il tour ad esso collegato.

Amici, quando torna in tv?

Mentre i fan sono rattristati dalla decisione di Aka7even ma sperano che questo distacco lo aiuti con la sua musica, rimanendo in equilibrio tra la passione e i doveri pubblici di cantante in vista, è tutto pronto per il debutto della nuova edizione di Amici. La data ufficiale è stata svelata e, anche questo anno, ci sarà la consueta puntata del sabato pomeriggio alla quale seguirà poi il day-time settimanale con tutti gli aggiornamenti sugli allievi del talent show di Canale 5.

Grande attesa per il cast di questo anno, i fan non vedono l’ora di affezionarsi a ballerini e cantanti, osservarne il percorso nella scuola e, magari perché no, sognare con la nascita di nuovi amori travolgenti. Nel frattempo Garrison, storico ex professore di Amici che rimane senza dubbio nel cuore dei telespettatori, commenta la possibilità di tornare nel programma di Maria De Filippi come docente di danza al fianco di Alessandra Celentano, un tempo acerrima nemica e ora amica del cuore.

