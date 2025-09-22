Amici 25, ultime indiscrezioni sul cast: influencer ed ex volto de Il Collegio pronta a entrare nella scuola

News VIP

Reduce da Il Collegio, la giovane Michelle Cavallaro è pronta a rimettersi in gioco dietro i banchi della scuola di Amici: ecco chi, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe partecipare alla prossima edizione insieme a lei.

È tutto pronto per la 25esima edizione di Amici, che partirà ufficialmente domenica 28 settembre 2025. Ma chi saranno i nuovi protagonisti del fortunato talent show di Maria De Filippi? Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe entrare nella scuola la giovane Michelle Cavallaro, ex volto di Il Collegio.

Svelati i nomi dei quattro possibili allievi di Amici 25

Domenica 28 settembre 2025 alle 14 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova e attesissima edizione di Amici. Confermati i professori che seguiranno da vicino il percorso degli allievi della scuola: la maestra Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che sostituirà Deborah Lettieri.

Ma chi saranno gli allievi che formeranno la nuova classe? Il portale All Music Italia ha anticipato quattro cantanti che vedremo nella prima puntata del talent show di Maria De Filippi e che, forse, entreranno nella scuola. Una di loro è Michelle Cavallaro, ex protagonista de Il Collegio e seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta più di 600.000mila followers. Non solo. La giovane è nota anche per aver avuto una presunta storia con il cantante Alex Wyse. Storia mai ufficializzata.

Sempre stando alle ultime indiscrezioni, insieme a lei, dovrebbero entrare Matteo Della Vecchia, cantautore napoletano che l’anno scorso aveva sfidato TrigNO; Antonio Silvestri, in arte Plasma 8003, cantautore genovese che nel 2020 ha collaborato con Alfa e Olly nel brano No Money. Nel 2024 ha anche partecipato ai Bootcamp di X Factor, ma senza successo. Infine c’è Benedetta Cornalba, in arte Kora. Nel 2025 ha pubblicato i singoli Phantom, Voci e Cellophane, che hanno raggiunto 900 ascoltatori mensili su Spotify.

Michelle Cavallaro: da Il Collegio ad Amici?

Amici sta per tornare in onda con una nuova sorprendente edizione. Tra i tanti nomi che stanno alimentando la curiosità dei fan del programma spicca quello di Michelle Cavallaro. Classe 2003, nata ad Agrigento e cresciuta tra Pordenone e Milano, conta oltre 600mila follower su Instagram e 73mila su TikTok.

Dopo l’esperienza a Il Collegio, la Cavallaro ha condotto Ready Music Play insieme a Jody Cecchetto, Sofia Dalle Rive, Giulia Savulescu e Virgitsch. Negli ultimi anni si è buttata nel mondo della musica. Il suo singolo più noto è “Amori Disperati”, prodotto da Mameli. Vista la notorietà della ragazza, il suo ingresso nella scuola potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi. Per scoprilo non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata di Amici 25.

