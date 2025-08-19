Amici 25, svelata la data d'inizio della nuova edizione del talent

News VIP

Amici 25 sta per riaprire le porte: svelata la data d'inizio della nuova edizione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è pronta a tornare: siamo arrivati alla 25esima stagione dell'amato talent show di Canale 5, che riaprirà presto le porte della scuola a un nuovo cast di allievi. Scopriamo insieme quando ripartirà Amici 25.

Amici 25, ecco quando tornerà in onda la nuova edizione

Dopo un'edizione seguitissima, anche sui social, e che si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, Amici 25 è pronto a tornare. I casting per trovare i futuri allievi del programma sono aperti da mesi e a breve ritrovere su Canale5 un nuovo gruppo di aspiranti talenti che si metteranno in gioco per ottenere il titolo di vincitore o vincitrice di uno dei talent più amati dal pubblico.

Sul fronte insegnanti tante conferme: torneranno Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Sembra invece che Deborah Lettieri, new entry della scorsa edizione in sostituzione di Raimondo Todaro, non verrà riconfermata, ma lascerà il posto a un'amatissima ex prof della scuola, Veronica Peparini.

Il talent dovrebbe riprendere il consueto appuntamento domenicale, per poi continuare a tener compagnia al pubblico con il daytime pomeridiano, dal lunedì al venerdì dalle 16.10 fino alle 16.45 circa, subito dopo la puntata di Uomini e Donne. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi talenti che si esibiranno negli studi di Canale 5 per arrivare al Serale e vincere la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo insieme quando tornerà in onda la nuova edizione.

Amici 25, svelata la data d'inizio della nuova stagione del talent

A svelare la data di inizio di Amici 25 è la pagina X di Amicii News. Già Davide Maggio aveva anticipato le date di partenza di alcuni dei programmi Fascino, come Uomini e Donne e Amici, ma ora sembra essere arrivata un'ulteriore conferma su quando tornerà in onda Amici 25.

Stando alla pagina social il programma tornerà in onda con il primo appuntamento domenicale con domenica 28 settembre. Nel corso della puntata sarà presentata la nuova classe di Amici 25 e vedremo già le prime sfide per aggiudicarsi i banchi restanti.

La nuova stagione di #Amici25 torna Domenica 28 Settembre su Canale 5 ⭐️ pic.twitter.com/FLUmj6U1nF — AMICI NEWS (@amicii_news) August 18, 2025

