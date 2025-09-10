TGCom24
Home | VIP | News | Amici 25, ecco quando sarà registrata la prima puntata della nuova edizione
News VIP

Amici 25, ecco quando sarà registrata la prima puntata della nuova edizione

Maria Castaldo

Manca sempre meno al ritorno di Amici 25 in tv: ecco quando verrà registrata la prima puntata della nuova edizione!

Amici 25, ecco quando sarà registrata la prima puntata della nuova edizione

Amici di Maria De Filippi tornerà in onda molto presto: il noto talent di Canale 5 è giunto alla 25esima edizione ed ecco quando sarà registrata la prima puntata della nuova edizione.

Amici 25, ecco quando sarà registrata la prima puntata

Amici 25 tornerà in onda domenica 21 settembre invece di domenica 28, anticipando così il suo ritorno su Canale 5. Dato che la data della messa in onda si avvicina, la registrazione della prima puntata avverrà molto presto.

Nel corso della registrazione scopriremo chi saranno i nuovi allievi del programma e se tra loro ci saranno alcuni ex allievi della precedente edizione, come Alessio Di Ponzio e Dandy, che hanno dovuto abbandonare il talent a causa di un infortunio. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi, sul web è emersa un'indiscrezione sulla data della registrazione della prima puntata della nuova edizione. Stando a ciò che riporta Novella 2000, infatti, la prima puntata verrà registrata giovedì 18 settembre.

A confermare ulteriormente il ritorno di Amici 25 su Canale 5 è anche il nuovo promo che Mediaset ha iniziato a mandare in onda in questi giorni e che mostra diverse esibizioni degli allievi dell'ultima edizione.

Amici 25, tutte le notizie sulla prossima edizione

Dopo il trionfo di ascolti e pubblico per l'edizione numero 24 vinta dal ballerino Daniele Doria, i fan sono in trepidante attesa di scoprire da chi sarà composta la nuova classe di allievi del talent show. Novità anche per la classe docente: riconfermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed Emanurel Lo, mentre Deborah Lettieri lascerà il posto a Veronica Peparini, ex storica prof di Amici che è pronta a rimettersi in gioco in tv dopo la recente esperienza de La Talpa.

Importanti novità anche per quanto riguarda il regolamento di Amici 25: secondo il sito Dailybest, infatti, tra le novità più importanti della 25esima edizione ci sarebbe quella che riguarda il Serale. Si parla, infatti, di un possibile ritorno a squadre, una divisione che era in uso negli anni precedenti al Covid-19 nel programma, anche se al momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale in merito.

Scopri le ultime news su Amici

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Clizia Incorvaia sullo scontro con Francesco Sarcina: "Mi ha spinto a diventare influencer. Posto mia figlia solo di spalle"
news VIP Clizia Incorvaia sullo scontro con Francesco Sarcina: "Mi ha spinto a diventare influencer. Posto mia figlia solo di spalle"
Claudia Mori chiede chiarezza, la Rai apre ad Adriano Celentano: "Sogniamo di rivederlo in tv"
news VIP Claudia Mori chiede chiarezza, la Rai apre ad Adriano Celentano: "Sogniamo di rivederlo in tv"
Can Yaman fa un'importante Anticipazione sulla nuova serie tv spagnola che sta girando
news VIP Can Yaman fa un'importante Anticipazione sulla nuova serie tv spagnola che sta girando
Uomini e Donne, ex corteggiatrice ritrova l'amore: "Sei la pace che cercavo"
news VIP Uomini e Donne, ex corteggiatrice ritrova l'amore: "Sei la pace che cercavo"
Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2025: Damiano gioca l'ultima carta con Viola, funzionerà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2025: Damiano gioca l'ultima carta con Viola, funzionerà?
Semplicemente Fiorella, stasera il concerto evento su Rai 1: ospiti e anticipazioni
anticipazioni TV Semplicemente Fiorella, stasera il concerto evento su Rai 1: ospiti e anticipazioni
Tananai ha un flirt con una nota Influencer italiana!
news VIP Tananai ha un flirt con una nota Influencer italiana!
Amici, Verdiana: "Il talent prima era diverso. Maria De Filippi? Mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente"
news VIP Amici, Verdiana: "Il talent prima era diverso. Maria De Filippi? Mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare seriamente"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV