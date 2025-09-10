Amici 25, ecco quando sarà registrata la prima puntata della nuova edizione

News VIP

Manca sempre meno al ritorno di Amici 25 in tv: ecco quando verrà registrata la prima puntata della nuova edizione!

Amici di Maria De Filippi tornerà in onda molto presto: il noto talent di Canale 5 è giunto alla 25esima edizione ed ecco quando sarà registrata la prima puntata della nuova edizione.

Amici 25, ecco quando sarà registrata la prima puntata

Amici 25 tornerà in onda domenica 21 settembre invece di domenica 28, anticipando così il suo ritorno su Canale 5. Dato che la data della messa in onda si avvicina, la registrazione della prima puntata avverrà molto presto.

Nel corso della registrazione scopriremo chi saranno i nuovi allievi del programma e se tra loro ci saranno alcuni ex allievi della precedente edizione, come Alessio Di Ponzio e Dandy, che hanno dovuto abbandonare il talent a causa di un infortunio. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi, sul web è emersa un'indiscrezione sulla data della registrazione della prima puntata della nuova edizione. Stando a ciò che riporta Novella 2000, infatti, la prima puntata verrà registrata giovedì 18 settembre.

A confermare ulteriormente il ritorno di Amici 25 su Canale 5 è anche il nuovo promo che Mediaset ha iniziato a mandare in onda in questi giorni e che mostra diverse esibizioni degli allievi dell'ultima edizione.

Si sta per formare la classe di #Amici25! Chi saranno i nuovi allievi? Vi aspettiamo a Settembre su Canale 5 🤩✨ pic.twitter.com/2YTTWJT5lI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 9, 2025

Amici 25, tutte le notizie sulla prossima edizione

Dopo il trionfo di ascolti e pubblico per l'edizione numero 24 vinta dal ballerino Daniele Doria, i fan sono in trepidante attesa di scoprire da chi sarà composta la nuova classe di allievi del talent show. Novità anche per la classe docente: riconfermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed Emanurel Lo, mentre Deborah Lettieri lascerà il posto a Veronica Peparini, ex storica prof di Amici che è pronta a rimettersi in gioco in tv dopo la recente esperienza de La Talpa.

Importanti novità anche per quanto riguarda il regolamento di Amici 25: secondo il sito Dailybest, infatti, tra le novità più importanti della 25esima edizione ci sarebbe quella che riguarda il Serale. Si parla, infatti, di un possibile ritorno a squadre, una divisione che era in uso negli anni precedenti al Covid-19 nel programma, anche se al momento non c'è ancora alcuna conferma ufficiale in merito.

