Amici 25: Rudy Zerbi punta il dito contro Frasa, la reazione di Anna Pettinelli (VIDEO)

In vista della seconda puntata del pomeridiano di Amici 25, il professore Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova Frasa, l'allievo di Anna Pettinelli: "Ti sto dando un'occasione per dimostrarmi che sei anche un cantante".

Fervono i preparativi per la seconda e imperdibile puntata del pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, il giovane cantante Frasa è finito nel mirino del professore Rudy Zerbi, che ha deciso di assegnargli il suo primo compito dell'anno.

Frasa nel mirino di Rudy Zerbi ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 25, l'allievo Frasa, nome d'arte di Francesco Saias, ha ricevuto la famosa busta blu da parte di Rudy Zerbi. In vista della nuova puntata del pomeridiano del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5, il professore di canto ha deciso di mettere alla prova l'allievo di Anna Pettinelli assegnandogli un compito molto difficile: il cantante dovrà cantare "A te" di Jovanotti:

Io credo che tu possa diventare un attore, studiando tanto tanto. Hai un viso espressivo, quasi plastico. Però fai tante, troppe smorfie e c'è differenza tra smorfie ed espressioni. Il canto è un'altra cosa. Io mi riferisco al tuo modo di interpretare che ho trovato "eccessivamente" e fastidiosamente teatrale. In questo compito non voglio vedere mossette e smorfie, voglio che canti e basta. Ti sto dando un'occasione per dimostrarmi che sei anche un cantante. Sono onesto e ti dico che la vedo molto dura, vediamo che sai fare.

Primo compito per Frasa: la reazione di Anna Pettinelli

Dopo Plasma, anche Frasa ha ricevuto il suo primo compito dell'anno. In vista della seconda puntata del pomeridiano di Amici 25, Rudy Zerbi ha deciso di puntare il dito contro il giovane cantante genovese, che dovrà esibirsi sulle note di "A te" di Jovanotti. Un compito che ha sorpreso il ragazzo e provocato la reazione di Anna Pettinelli.

Dopo essersi confrontato con i suoi compagni di scuola, Frasa ha raggiunto la sua coach in sala prove per parlare del compito ricevuto da Zerbi. "Quello che tu farai è naturale e non me ne frega niente di quello che lui non vuole vedere" ha dichiarato la Pettinelli commentando la lettera scritta dal suo collega "Tu non ti devi spersonalizzare. Lo farai al meglio, la tua energia è importante, non cambiare".

Riuscirà a far ricredere il professore di canto? Ricordiamo che, oltre a Frasa, i ragazzi della 25esima edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi sono: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro, Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna. L'appuntamento è per domenica 5 ottobre 2025 alle 14 circa su Canale 5.

