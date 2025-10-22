Amici 25, Lorella Cuccarini dura con Michele: "La tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata"

News VIP

Il giorno dopo il confronto con la sua insegnante, Michele Ballo ha ricevuto una comunicazione importante: Lorella Cuccarini ha deciso di sospendergli la maglia e non farlo esibire nella prossima puntata di Amici 25.

Brutte notizie per Michele Ballo ad Amici 25. Dopo il duro confronto avuto negli ultimi giorni, Lorella Cuccarini ha preso una drastica decisione nei confronti del suo allievo: la professoressa di canto ha deciso di sospendergli la maglia e di non farlo esibire nella prossima puntata del pomeridiano.

La drastica decisione di Lorella Cuccarini

Nel daytime di ieri di Amici 25, Michele Ballo ha ricevuto un'inaspettata comunicazione da parte della sua professoressa di riferimento. Infastidita e delusa dal comportamento assunto dal giovane cantante della scuola e dal duro confronto avvenuto negli ultimi giorni, Lorella Cuccarini ha deciso di non farlo partecipare alla prossima puntata del pomeridiano e di sospendergli la maglia.

"Un atteggiamento come il tuo non può essere ignorato né accettato nella scuola" ha esordito così nel comunicato la professoressa di canto della 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi, ricordando ai ragazzi che il rispetto e la fiducia sono e devono rimanere alla base del loro percorso nella scuola:

Chi entra qui deve sapere che non si tratta di un punto di arrivo, ma di partenza. Il percorso è appena iniziato e non si va lontano senza impegno, costanza e rispetto per il lavoro. L'arroganza non porta da nessuna parte, il talento da solo non basta, serve disciplina e umiltà. Ed è proprio l'umiltà a fare la differenza. Impegno, rispetto e soprattutto fiducia è quello che chiedo ai miei allievi. Per questo motivo la tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata [...] Prendiamoci entrambi del tempo per capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme.

Lorella sospende Michele ad Amici: la reazione del cantante

È ufficiale! Michele Ballo non parteciperà alla prossima puntata del pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 26 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Il motivo? A Lorella Cuccarini non è per niente piaciuto il comportamento "irrispettoso e arrogante" assunto dal suo allievo che, durante uno sfogo con i suoi compagni, si è lamentato di non sentirsi rappresentato dai brani assegnati dalla sua insegnante e fatto riferimento anche alla scelta di non aver accettato la proposta di Anna Pettinelli.

Proprio per questi motivi, Lorella ha deciso di punirlo, levandogli la possibilità di esibirsi in studio nella puntata di domenica. Decisione che ha spiazzato e deluso il cantante. Visibilmente dispiaciuto dalla situazione, Michele ha ammesso di essere pronto a riconquistare la fiducia della sua professoressa di canto:

Mi sono reso conto di aver avuto un atteggiamento scorretto, sono deluso da me stesso per aver deluso Lorella. In realtà tutti i miei atteggiamenti sono legati proprio al fatto che ci tengo tanto a crescere e a restare qua. Mi è stata data tanta fiducia e sento di non aver fatto abbastanza. Questa sarà una settimana di rinascita, altrimenti sarà l'ultima settimana. Sono fiducioso.

