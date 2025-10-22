TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici 25, Lorella Cuccarini dura con Michele: "La tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata"
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici 25, Lorella Cuccarini dura con Michele: "La tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata"

Eleonora Gasparini

Il giorno dopo il confronto con la sua insegnante, Michele Ballo ha ricevuto una comunicazione importante: Lorella Cuccarini ha deciso di sospendergli la maglia e non farlo esibire nella prossima puntata di Amici 25.

Amici 25, Lorella Cuccarini dura con Michele: "La tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata"

Brutte notizie per Michele Ballo ad Amici 25. Dopo il duro confronto avuto negli ultimi giorni, Lorella Cuccarini ha preso una drastica decisione nei confronti del suo allievo: la professoressa di canto ha deciso di sospendergli la maglia e di non farlo esibire nella prossima puntata del pomeridiano.

La drastica decisione di Lorella Cuccarini

Nel daytime di ieri di Amici 25, Michele Ballo ha ricevuto un'inaspettata comunicazione da parte della sua professoressa di riferimento. Infastidita e delusa dal comportamento assunto dal giovane cantante della scuola e dal duro confronto avvenuto negli ultimi giorni, Lorella Cuccarini ha deciso di non farlo partecipare alla prossima puntata del pomeridiano e di sospendergli la maglia.

"Un atteggiamento come il tuo non può essere ignorato né accettato nella scuola" ha esordito così nel comunicato la professoressa di canto della 25esima edizione del talent show di Maria De Filippi, ricordando ai ragazzi che il rispetto e la fiducia sono e devono rimanere alla base del loro percorso nella scuola:

Leggi anche La maestra Celentano mette in guardia Maria Rosaria

Chi entra qui deve sapere che non si tratta di un punto di arrivo, ma di partenza. Il percorso è appena iniziato e non si va lontano senza impegno, costanza e rispetto per il lavoro. L'arroganza non porta da nessuna parte, il talento da solo non basta, serve disciplina e umiltà. Ed è proprio l'umiltà a fare la differenza. Impegno, rispetto e soprattutto fiducia è quello che chiedo ai miei allievi. Per questo motivo la tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata [...] Prendiamoci entrambi del tempo per capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme.

Lorella sospende Michele ad Amici: la reazione del cantante

È ufficiale! Michele Ballo non parteciperà alla prossima puntata del pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 26 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Il motivo? A Lorella Cuccarini non è per niente piaciuto il comportamento "irrispettoso e arrogante" assunto dal suo allievo che, durante uno sfogo con i suoi compagni, si è lamentato di non sentirsi rappresentato dai brani assegnati dalla sua insegnante e fatto riferimento anche alla scelta di non aver accettato la proposta di Anna Pettinelli.

Proprio per questi motivi, Lorella ha deciso di punirlo, levandogli la possibilità di esibirsi in studio nella puntata di domenica. Decisione che ha spiazzato e deluso il cantante. Visibilmente dispiaciuto dalla situazione, Michele ha ammesso di essere pronto a riconquistare la fiducia della sua professoressa di canto:

Mi sono reso conto di aver avuto un atteggiamento scorretto, sono deluso da me stesso per aver deluso Lorella. In realtà tutti i miei atteggiamenti sono legati proprio al fatto che ci tengo tanto a crescere e a restare qua. Mi è stata data tanta fiducia e sento di non aver fatto abbastanza. Questa sarà una settimana di rinascita, altrimenti sarà l'ultima settimana. Sono fiducioso.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Fedez lapidario sul matrimonio con Chiara Ferragni: “Confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti”
news VIP Fedez lapidario sul matrimonio con Chiara Ferragni: “Confezione bellissima, ma dentro puzzavano tutti”
Forbidden Fruit Anticipazioni 23 ottobre 2025: Zeynep spiazza Alihan, lei e Dundar sono una coppia!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 23 ottobre 2025: Zeynep spiazza Alihan, lei e Dundar sono una coppia!
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 ottobre 2025: Yildiz devastata, Kemal e Zehra si sono sposati!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 ottobre 2025: Yildiz devastata, Kemal e Zehra si sono sposati!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 ottobre 2025: Steffy confessa a Finn l'amara verità, "Ho ucciso tua madre!"
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 ottobre 2025: Steffy confessa a Finn l'amara verità, "Ho ucciso tua madre!"
Beautiful Anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Tutti preoccupati per Steffy, ma Finn ce l'ha con lei!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Tutti preoccupati per Steffy, ma Finn ce l'ha con lei!
Grande Fratello, nuovo scontro tra Donatella e Francesco: "Stai recitando, ti sei inventato un personaggio" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, nuovo scontro tra Donatella e Francesco: "Stai recitando, ti sei inventato un personaggio" (VIDEO)
Grande Fratello, Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica
news VIP Grande Fratello, Giulia Soponariu cerca il chiarimento con Jonas Pepe ma lui la scarica
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV