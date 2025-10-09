Amici 25, Riccardo finisce nel mirino di Anna Pettinelli: la reazione inaspettata di Rudy Zerbi (VIDEO)

News VIP

In vista della terza puntata del pomeridiano di Amici 25, la professoressa Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Riccardo, l'allievo di Rudy Zerbi: "Trovo il tuo modo di cantare un po' teatrale".

È tutto pronto per la terza puntata del pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, il giovane cantante Riccardo Stimolo è finito nel mirino della coach Anna Pettinelli, che ha deciso di metterlo alla prova sul bellissimo brano di Olly e Angelina Mango.

Ad Amici arriva un compito per Riccardo da parte di Anna Pettinelli

Nel daytime di oggi di Amici 25, l'allievo Riccardo Stimolo ha ricevuto il suo primo compito dell'anno da parte di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano del fortunato talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5, la professoressa di canto ha deciso di mettere alla prova l'allievo di Rudy Zerbi assegnandogli "Per due come noi" di Angelina Mango e Olly:

Ho ragionato sul fatto che non riesco a trovare emozionanti le tue esibizioni e ho capito perché...penso che certe canzoni abbiano una vita propria al di là di chi le canta. Io sono qui per giudicare il cantante ed è per questo che non mi lascio impressionare dalla potenza di un classico. Trovo il tuo modo di cantare un po' teatrale, ma vorrei vedere come te la cavi con un pezzo pop, meno antico e struggente.

"Non reputo sbagliato il suo pensiero a prescindere, non ho paura, credo nelle mie capacità. Spero di arrivarle, credo che le canzoni che ho cantato facciano emozionare ma sono canzoni che vanno capite" ha dichiarato Riccardo commentando il compito ricevuto dalla Pettinelli. Visibilmente emozionato, il ragazzo ha rivelato di essere molto legato a quel pezzo perché lo ascoltava insieme alla sua ex fidanzata: "Siamo stati speciali. A me non dispiace dirlo. Io l'ho amata e la amo, è stata una cosa vera".

Primo compito per Riccardo: il gesto inaspettato di Zerbi

Riccardo Stimolo ha ricevuto la famosa busta blu. In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, Anna Pettinelli ha deciso di puntare il dito contro il giovane cantante del team capitanato da Rudy Zerbi. Un compito che ha sorpreso ed emozionato il ragazzo che, dopo essersi confrontato con Maria De Filippi, ha chiesto di poter incontrare il suo professore.

La richiesta di Riccardo, però, non è stata accettata da Zerbi. Il professore della scuola, infatti, ha deciso di non incontrarlo, ma di mandargli un videomessaggio: "So che hai chiesto di vedermi, ma penso non sia il caso, lo dico in modo costruttivo perché penso che tu per affrontare questo compito debba trovare la motivazione dentro te stesso. Sono sicuro che ce la farai". Il cantante riuscirà a convincere Anna e a superare il compito? L'appuntamento è per domenica 12 ottobre 2025 alle 14 circa su Canale 5.

