Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso (VIDEO)

In vista della terza puntata del pomeridiano di Amici 25, i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno puntato il dito contro il latinista Alex e il ballerino Tommaso.

Fervono i preparativi per la terza e imperdibile puntata del pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, i ballerini Alex e Tommaso sono finiti nel mirino di Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che hanno deciso di assegnargli dei nuovi compiti.

La maestra Celentano punta Alex

Nel daytime di oggi di Amici 25, i ballerini Alex Calu e Tommaso Troso hanno ricevuto la famosa busta blu. In vista della nuova puntata del pomeridiano del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno deciso di mettere alla prova i due giovani allievi della 25esima edizione.

Il primo a ricevere il compito è stato Alex che, dopo aver visto la coreografia, non ha nascosto le sue insicurezze e preoccupazioni. Interpellato da Maria De Filippi, il giovane latinista del team capitanato da Veronica Peparini ha ammesso: "Penso di poterlo fare, però lui è bello (riferendosi al ballerino professionista ndr), a livello fisico do ragione ad Alessandra. Non mi piaccio. Le cose che mi ha detto la maestra, già le sapevo". Ad ogni modo, il latinista si è detto pronto a mettersi a lavoro per cercare di convincere la maestra.

Primo compito per Tommaso ad Amici

Dopo il latinista Alex Calu, anche Tommaso Troso ha ricevuto il suo primo compito dell'anno. In vista della terza puntata del pomeridiano di Amici 25, Emanuel Lo ha deciso di puntare il dito contro il giovane ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano: "In tutta l'esibizione sei stato traballante, con poca personalità, non grantico nel sostenere la tua partner. Per questo il mio primo compito per te è proprio sul partnering". Le parole utilizzate dal professore non sono per niente piaciute al ragazzo che, interpellato da Maria De Filippi, si è difeso dalle critiche:

Io sono molto autocritico, so quando una cosa viene bene e quando viene male. Ho studiato 3 anni in Germania passo a due, qui mi sento dire da Emanuel Lo che non ho esperienza nel partnering, mi sembra un dispetto alla maestra. Lui non mi ha detto nulla di costruttivo. Non mi è sembrato che Chiara stesse per cadere...io non l'ho vista questa carenza. Però faccio il compito e gli faccio vedere come si fa un passo a due. Non sono spaventato.

Il ballerino ha poi raggiunto la sua coach in sala prove per parlare del compito ricevuto da Emanuel Lo. Dopo aver letto la lettera e visto il passo a due assegnato al suo allievo, la maestra Celentano si è detta felice: "Bello, sono molto contenta". Alex e Tommaso riusciranno a superare la prova? Ricordiamo che, oltre ai due ballerini, i ragazzi della 25esima edizione del fortunato talent show di Maria De Filippi sono: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma e Michelle Cavallaro, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna. L'appuntamento è per domenica 12 ottobre 2025 alle 14 circa su Canale 5.

