Amici
Amici 25, Pierpaolo Monzillo entra nel team di Veronica Peparini: "Faremo cose belle" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Pierpaolo Monzillo ha fatto la sua scelta ad Amici 25: il giovane ballerino ha deciso di lavorare e farsi seguire dalla coach Veronica Peparini.

Dopo Emiliano Fiasco, Alex, Plasma e Michele Ballo, anche Pierpaolo Monzillo ha scelto il suo professore di appartenenza ad Amici 25! Dopo essersi confrontato con Emanuel Lo e Veronica Peparini, il giovane ballerino ha deciso di entrare nel team capitanato dall'amata coreografa romana.

La scelta di Pierpaolo ad Amici 25

Nel daytime di oggi di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 25esima edizione, è andata in onda la scelta di Pierpaolo Monzillo. Subito dopo la prima puntata del pomeridiano, andata in onda domenica 28 settembre 2025 su Canale 5, il giovane ballerino si è confrontato con Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

Per chi non lo sapesse, entrambi i professori di ballo della scuola hanno rivelato di volere nel loro team Pierpaolo, che è stato chiamato a prendere una decisione subito dopo la puntata. "Ti spiego io quello che ho visto e il motivo per cui ti ho scelto" ha esordito la Peparini nel momento in cui è stata raggiunta in sala dal ragazzo "Oltre a vedere un bel movimento, ho visto un racconto. Vedo in te qualcosina in più oltre alla semplice coreografia...penso che quella sia una cosa che tu puoi sviluppare sempre di più e far crescere. Mi piacerebbe lavorare con te".

Pierpaolo ha poi raggiunto Emanuel Lo, che gli ha fatto i complimenti e gli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sceglierlo tra tanti: "Complimenti per tutto quanto, il mio sì è destinato a un'emozione. Tu quando balli mi emozioni...mi piacerebbe che venissi nella mia squadra". Dopo essersi confrontato con entrambi i professori del talent show di Canale 5, il ballerino ha preso la sua decisione, che è ricaduta su Veronica!

Pierpaolo è un allievo di Veronica Peparini

Pierpaolo Monzillo è ufficialmente un ballerino della squadra di Veronica Peparini! Dopo aver interloquito con entrambi i professori di ballo di Amici 25, il ragazzo ha deciso di farsi seguire nel suo nuovo percorso dalla nota e amata coreografa romana. "Benvenuto, sono contenta. Faremo tante cose belle insieme" ha dichiarato l'insegnante visibilmente emozionate e felice.

Una volta rientrato in casetta, però, Pierpaolo ha avuto un vero e proprio crollo. Parlando con i suoi compagni di avventura, l'allievo della Peparini si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha raccontato tutte le forti emozioni che sta vivendo. Ricordiamo che, oltre a lui, gli allievi ufficiali della nuova edizione del talent show sono: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo. L'appuntamento è per domenica 5 ottobre 2025 alle 14.10 circa su Canale 5.

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
