Amici 25: Emiliano, Michele, Alex e Plasma hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)

Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex e Plasma hanno fatto la loro scelta ad Amici 25: i due cantanti hanno deciso di farsi seguire rispettivamente da Lorella Cuccarini e da Rudy Zerbi, mentre i due ballerini lavoreranno con Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

La scelta di Emiliano, Michele, Alex e Plasma

Nel daytime di oggi di Amici 25 è andata in onda la scelta di Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex e Plasma. Se il primo ha deciso di farsi seguire da Alessandra Celentano, il latinista ha scelto di entrare nel team di Veronica Peparini. Gli altri due allievi della scuola, invece, hanno scelto di intraprendere questo bellissimo percorso insieme a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Il primo a scegliere è stato Emiliano che, dopo averci riflettuto, ha raggiunto la Celentano in sala: "Ero tanto indeciso, ma alla fine ho scelto lei". La scelta del giovane ballerino ha entusiasmato la maestra, che si è detta felice di iniziare questo percorso insieme: "Hai fatto velocissimo, mi fa piacere. C'è tanto lavoro da fare. Sono molto severa, mi piace la disciplina, gli obiettivi...in bocca al lupo".

Dopo Emiliano, è toccato a Plasma fare la famosa scelta. A differenza del ballerino, il cantante non si è preso nemmeno il tempo per riflettere, ma ha comunicato la sua decisione durante il primo colloquio con Zerbi: "Io voglio lavorare con te Rudy, ho percepito tanto entusiasmo da parte tua nei miei confronti e so che tu hai uno sguardo sensibile ma razionale. Secondo me possiamo fare un sacco di cose fighe insieme. Ho già deciso". Michele, dopo essere stato "scaricato" da Rudy, si è confrontato con le due professoresse di canto e alla fine ha scelto di entrare nel team della Cuccarini. Il latinista Alex, infine, ha deciso di farsi seguire dalla Peparini.

La classe di Amici 25

Grande debutto per la 25esima edizione di Amici. Il popolare talent show di Maria De Filippi si conferma leader della domenica pomeriggio con il 22.95% di share pari a 2 milioni 812 mila telespettatori. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio ed Emanuel Lo Anna per la categoria ballo. L'appuntamento è per domenica 5 ottobre 2025 alle 14.10 circa su Canale 5.

