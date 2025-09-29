TGCom24
Home | VIP | News | Amici | Amici 25: Emiliano, Michele, Alex e Plasma hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)
Schede di riferimento
Amici
Amici
News VIP

Amici 25: Emiliano, Michele, Alex e Plasma hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex e Plasma hanno fatto la loro scelta ad Amici 25: i due cantanti hanno deciso di farsi seguire rispettivamente da Lorella Cuccarini e da Rudy Zerbi, mentre i due ballerini lavoreranno con Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Amici 25: Emiliano, Michele, Alex e Plasma hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)

Plasma, nome d'arte di Antonio Silvestri, Emiliano Fiasco, Alex e Michele Ballo hanno scelto i loro professori di appartenenza ad Amici! I due cantanti sono entrati rispettivamente nel team di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini, mentre i due ballerini hanno deciso di intraprendere il loro percorso nella scuola insieme alla maestra Alessandra Celentano e a Veronica Peparini.

La scelta di Emiliano, Michele, Alex e Plasma

Nel daytime di oggi di Amici 25 è andata in onda la scelta di Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex e Plasma. Se il primo ha deciso di farsi seguire da Alessandra Celentano, il latinista ha scelto di entrare nel team di Veronica Peparini. Gli altri due allievi della scuola, invece, hanno scelto di intraprendere questo bellissimo percorso insieme a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Il primo a scegliere è stato Emiliano che, dopo averci riflettuto, ha raggiunto la Celentano in sala: "Ero tanto indeciso, ma alla fine ho scelto lei". La scelta del giovane ballerino ha entusiasmato la maestra, che si è detta felice di iniziare questo percorso insieme: "Hai fatto velocissimo, mi fa piacere. C'è tanto lavoro da fare. Sono molto severa, mi piace la disciplina, gli obiettivi...in bocca al lupo".

Leggi anche Le pagelle della prima puntata di Amici 25

Dopo Emiliano, è toccato a Plasma fare la famosa scelta. A differenza del ballerino, il cantante non si è preso nemmeno il tempo per riflettere, ma ha comunicato la sua decisione durante il primo colloquio con Zerbi: "Io voglio lavorare con te Rudy, ho percepito tanto entusiasmo da parte tua nei miei confronti e so che tu hai uno sguardo sensibile ma razionale. Secondo me possiamo fare un sacco di cose fighe insieme. Ho già deciso". Michele, dopo essere stato "scaricato" da Rudy, si è confrontato con le due professoresse di canto e alla fine ha scelto di entrare nel team della Cuccarini. Il latinista Alex, infine, ha deciso di farsi seguire dalla Peparini.

La classe di Amici 25

Grande debutto per la 25esima edizione di Amici. Il popolare talent show di Maria De Filippi si conferma leader della domenica pomeriggio con il 22.95% di share pari a 2 milioni 812 mila telespettatori. 18 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio ed Emanuel Lo Anna per la categoria ballo. L'appuntamento è per domenica 5 ottobre 2025 alle 14.10 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, stasera su Canale 5, al via la nuova edizione condotta da Simona Ventura
anticipazioni TV Grande Fratello, stasera su Canale 5, al via la nuova edizione condotta da Simona Ventura
Amici 24, Senza Cri e Antonia si esibiscono insieme: la tenera dedica per la loro storia d'amore
news VIP Amici 24, Senza Cri e Antonia si esibiscono insieme: la tenera dedica per la loro storia d'amore
Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2025: Alberto vuole la verità, che combina Gianluca?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 30 settembre 2025: Alberto vuole la verità, che combina Gianluca?
Uomini e Donne, Raffaella Scuotto frequenta l'ex tronista Federico Nicotera? Arriva la reazione della diretta interessata
news VIP Uomini e Donne, Raffaella Scuotto frequenta l'ex tronista Federico Nicotera? Arriva la reazione della diretta interessata
Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Verissimo: ''Sono stato un animale''
news VIP Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Verissimo: ''Sono stato un animale''
Grande Fratello, Simona Ventura: "Il mio cuore batte forte. La miglior conduttrice italiana per me adesso è..."
news VIP Grande Fratello, Simona Ventura: "Il mio cuore batte forte. La miglior conduttrice italiana per me adesso è..."
Blanca 3: stasera su Rai 1 torna Blanca, con la prima puntata della terza stagione, fra nuove conoscenze umane e canine
anticipazioni TV Blanca 3: stasera su Rai 1 torna Blanca, con la prima puntata della terza stagione, fra nuove conoscenze umane e canine
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma alle solite, Mario la conquista ma deve dividerlo con Magda!
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma alle solite, Mario la conquista ma deve dividerlo con Magda!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV