Amici 25: Penelope in lacrime, la reazione di Maria De Filippi (VIDEO)

La cantante Penelope è crollata dopo l'ingresso nella casetta di Amici 25 provocando la reazione immediata di Maria De Filippi, che ha cercato di consolarla e rassicurarla.

Momento delicato per Penelope Massa nella scuola di Amici 25. Subito dopo l'ingresso in casetta, la giovane allieva di Rudy Zerbi ha avuto un crollo che non è passato inosservato alla conduttrice Maria De Filippi, che ha subito cercato un confronto con la cantante della nuova edizione del talent show.

Penelope in crisi si confronta con Maria De Filippi

Nel daytime di ieri di Amici 25 è andata in onda la crisi di Penelope Massa. La cantante e allieva di Rudy Zerbi ha chiamato la nonna in videochiamata per annunciarle l’ingresso nella scuola, ma subito dopo ha avuto un crollo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime. Un crollo che non è passato inosservato a Riccardo Stimolo e alla conduttrice Maria De Filippi, che l'ha chiamata per capire i motivi del suo malessere.

"Sono molto spaventata" ha confessato Penelope con la voce rotto dal pianto durante il confronto con Maria "Ho molta paura di sentirmi sola o comunque sbagliata. Ho paura in questa situazione mi sembra di essere tornata alle paure che avevo da piccola. Mi manca casa, non pensavo". Dopo aver ascoltato lo sfogo dell'allieva, la conduttrice del fortunato talent show di Canale 5 le ha spiegato che stare ad Amici non è obbligatorio e che può lasciare la scuola quando vuole:

Stare qua spero che pian piano ti tolga questo senso di disagio, però non è un obbligo, nel senso che puoi andare a casa quando vuoi. Poi conosci delle persone piano piano, legherai con qualcuno e con altri meno, alle lezioni ti divertirai, ti farai tanti pianti, ma anche tante risate. Sei fidanzata? Lo puoi sentire...

Penelope, Matilde e Michelle crollano ad Amici

Penelope Massa non è stata l'unica della classe ad aver avuto una crisi ad Amici, il fortunato talent show giunto alla sua 25esima edizione. Anche Matilde Fazio e Michelle Cavallaro si sono lasciate andare a diversi sfoghi in casetta. Se l'allieva di Veronica Peparini ha mostrato alcune difficoltà dopo le prime lezioni di ballo, la cantante non ha preso per niente bene la classifica stilata dai professori di canto dopo la prima puntata del pomeridiano.

Michelle, infatti, è arrivata ultima e non è riuscita a nascondere la sua delusione, soprattutto per il 2 ricevuto da Rudy Zerbi. "Quel due significa: ritirati, torna a fare quello che facevi prima. Due significa non devi fare musica nella tua vita. A me se non piace una persona gli dò quattro. Sto piangendo dal nervoso. Mi da fastidio" ha dichiarato la cantante parlando con i suoi compagni di avventura. Riuscirà a far ricredere il professore? L'appuntamento è per domenica 5 ottobre 2025 alle 14 circa su Canale 5.

