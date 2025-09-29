Amici 24, Senza Cri e Antonia si esibiscono insieme: la tenera dedica per la loro storia d'amore

News VIP

Senza Cri e Antonia Nocca sono due ex allieve della ventiquattresima edizione di Amici: dopo mesi di silenzio, le due cantanti hanno annunciato di essere una coppia e si sono esibite insieme sul palco. Ecco la tenera dedica per la loro storia d'amore.

Antonia Nocca e Senza Cri sono uscite allo scoperto di recente come coppia, confermando i rumors e le speranze dei fan, che avevano notato il loro trasporto anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Entrambe le cantanti, infatti, sono state parte della classe di Amici 24 e dopo mesi dalla fine del programma hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. Nelle scorse ore, Antonia e Senza Cri si sono anche esibite insieme sul palco e non è mancata una tenera dedica per la loro storia d'amore.

Amici 24, Senza Cri e Antonia Nocca: prima esibizione insieme come coppia

Mentre la 25esima edizione di Amici ha preso il via ieri, domenica 28 settembre, su Canale 5 e i fan hanno già adocchiato i loro nuovi beniamini. Tuttavia, non hanno certo dimenticato i protagonisti dell'edizione numero 24, terminata lo scorso maggio con la vittoria di Daniele Doria. Tra le allieve del programma c'erano anche Senza Cri e Antonia Nocca, talentuose cantanti che hanno trovato l'amore tra i banchi di scuola. Tuttavia, entrambe hanno preferito tenere segreta la loro relazione e non hanno mai mostrato pubblicamente i rispettivi sentimenti.

Solo con la fine del talent su di loro sono iniziati a circolare i primi rumors sulla loro relazione e dopo mesi di attesa qualche giorno fa Senza Cri e Antonia Nocca hanno ufficializzato la loro storia d'amore. L'ex allieva di Rudy Zerbi è intervenuta sui social postando una foto con Senza Cri e dedicandole la canzone Prima stanza a destra: "Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio". Anche Senza Cri ha condiviso lo scatto, confermando la relazione con la cantante campana.

Le due artiste hanno anche deciso di esibirsi insieme e cantare sul palco: l'occasione è nata da una delle date del tour italiano di Senza Cri. L'ex allieva di Lorella Cuccarini si è esibita alla Santeria Toscana a Milano e ha invitato la sua fidanzata a cantare con lei in un romantico duetto, come dimostra il video pubblicato sui social.

Amici 24, la tenera dedica di Senza Cri ad Antonia per la loro storia d'amore

In occasione di una delle tappe del suo tour, Senza Cri ha invitato Antonia sul palco per un duetto insieme e l'ha presentata al pubblico con delle parole molto tenere. La dedica di Senza Cri ha emozionato i presenti e la stessa Antonia, che non ha nascosto la gioia e l'imbarazzo di essere al centro dell'attenzione:

"Lei è Antonia. Ve la presento adesso. È l’unica voce alla quale abbia mai chiesto di cantarmi all’orecchio e una persona incredibile per me. È un vero talento, un’anima fragile, libera e pura. E grazie. Questa era Due, che è una canzone di Emma Nolde, che è diventata la nostra canzone"

Antonia si è imbarazzata molto per la dedica, ma si è ripresa e ha poi ricambiato le parole della compagna: "Volevo ringraziare tutti voi che siete qui, ma anche Cri che è un'artista straordinaria e completa". Senza Cri ha poi ironizzato, dicendo che con le sue parole la stava "imbarazzando a morte", scatenando una nuova ondata di applausi tra il pubblico.

