Amici 25, Penelope è già apparsa in un altro programma tv: ecco quale!

News VIP

Penelope, una delle nuove allieve della classe di Amici 25, è già apparsa in un altro programma tv. Ecco di quale trasmissione si tratta!

Nella classe di Amici 25 c'è la cantante Penelope: come rivelato da Novella 2000, l'allieva ha preso parte a un altro programma prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. E in questa trasmissione era presente anche un'altra allieva dell'attuale edizione del talent show di Canale5.

Amici 25, Penelope è stata anche in un altro programma tv

La classe di Amici 25 è composta dai seguenti allievi: Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi, Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio. Tra di loro, ben tre allieve hanno già preso parte ad altri programmi tv. Una di loro è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina di latino della squadra di Alessandra Celentano, campionessa della categoria e con un grande seguito social. Fin da bambina, Maria Rosaria ha mostrato grandi doti nel ballo e quando era ancora giovanissima a ha preso parte a un'esibizione a Ballando con le Stelle. Il video di quella performance era diventato virale sul web nel 2016, raggiungendo i due milioni di visualizzazioni su TikTok e Maria Rosaria si è saputa distinguere, conquistando giuria e pubblico.

Ma, oltre a lei, anche Penelope ha già preso parte a un'altra trasmissione in tv. La cantante, di recente, è stata protagonista di un grande momento di sconforto e in suo soccorso è giunta Maria De Filippi. L'allieva, infatti, poco dopo l'ingresso nella scuola ha avvertito la nostalgia di casa e un forte senso di inadeguatezza: "Ho molta paura di sentirmi sola o comunque sbagliata. Ho paura in questa situazione mi sembra di essere tornata alle paure che avevo da piccola. Mi manca casa, non pensavo". A rassicurarla ci ha pensato la conduttrice del programma, ricordandole che Amici è un programma che la può aiutare a superare questo disagio, ma dal quale è libera di uscire se dovesse sentire che non è il suo posto.

La reazione di Penelope ha sorpreso i fan del programma, che non si aspettavano un crollo così forte nei primi giorni di scuola ed è parsa ancora più insolita, considerando che la cantante non è nuova al mondo della tv.

Amici 25, ecco in quale programma tv abbiamo visto Penelope

Penelope Maria Massa ha preso parte sia alla serie Netflix Adorazione, progetto della piattaforma streaming in cui aveva il ruolo secondario di Ines. Ma sembra che prima della serie tv e del talent show sia stata tra le protagoniste de... Il Collegio, il noto reality di Rai 2 dove gruppi di ragazzi turbolenti e viziati si trovano a vivere in un reale collegio, seguendo regole di vita e di studio ferree e guidati da un corpo docenti severo. A quanto pare, come svelato da un video del reality apparso su RaiPlay, anche Penelope ha fatto parte della classe nel corso della seconda edizione del programma.

All'epoca Penelope aveva appena 13 anni e frequentava la terza media. Ai provini di quella medesima edizione era presente anche Michelle Cavallaro, che però non è poi stata ammessa al programma, ma che è invece una delle cantanti di Amici 25! Entrambe, perciò, dopo essersi incontrate nel programma di Rai 2, sono diventate allieve del talent di Canale 5 in due squadre diverse: Penelope è parte della squadra di Rudy Zerbi, Michelle di quella di Lorella Cuccarini.

Scopri le ultime news su Amici